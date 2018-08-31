Хоккей: "Кременчуг" и "Белый Барс" сыграют контрольный матч

4 сентября на СК "Айсберг" состоится контрольный матч, в котором "Кременчуг" будет принимать белоцерковский "Белый Барс". Начало поединка в 18:00. Напомним, что команды в прошлом чемпионате завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионата УХЛ.

"Белый Барс" – один из главных соперников "горожан" в прошлом сезоне. Подопечные Константина Буценко в регулярном чемпионате УХЛ больше выиграли в очных встречах – 5:3, но в полуфинале плей-офф подопечные Александра Савицкого взяли убедительный реванш – всухую победили в серии 3:0 и вышли в финал.

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Это были очень интересные и боевые матчи, где почти половина из них закончилась не в основное время (в регулярке – 3:5, 7:6 ОТ, 2:6, 5:4 ОТ, 2:4, 0:3, 3:4 и 4:3, в плей-офф - 2:1 ОТ, 5:3, 5:4 ОТ).

После поражения в полуфинальной серии 0:3, сложно придумать для "барсов" более принципиального соперника, чем кременчужане. Поэтому, в новом сезоне нас ждут сверхмотивированные поединки между командами уже до старта чемпионата УХЛ, ведь соперники сыграют между собой еще на Кубке Донбасса-2018 в Дружковке.

Кременчугская команда, после поражения в контрольном гостевом матче "Ледяным Волкам" 1:4, также захочет доказать случайность такого счета, поэтому предстоящий поединок вряд ли кто-то назовет "общительным", ведь уже с первых секунд болельщики увидят борьбу на каждом сантиметре хоккейной площадки.

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