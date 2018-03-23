23:41
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-12°C
1°C -12°C
  • суббота
    2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, сегодня
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Хоккей: "Кременчуг" нанес поражение "Донбассу" в финале УХЛ

7 Читати новину українською

В пятницу 23 марта 2018 года на ледовой арене "Айсберг" состоится третий матч финальной серии плей-офф УХЛ между "Кременчугом" и "Донбассом".

Об этом сообщает пресс-служба ХК «Кременчуг».

Читайте также: Легенда советского хоккея Шаталов покончил с собой в Москве, –СМИ

"Кременчуг" возвращает интригу в финальную серию. Потерпев два поражения в стартовых матчах главного противостояния сезона в чемпионате Украины, команда Александра Савицкого таки сумела обыграть "Донбасс".

При этом "Кременчуг" одержал волевую победу. В начале второго периода дончане вели 2: 1. Шайбы Чернышенко и Толстушка позволили хозяевам выйти вперед, однако на второй перерыв команды ушли при ничейном счете. Отличился Коренчук.

Читайте также: Хоккей: определился второй финалист плей-офф УХЛ

Решающий бросок в игре нанес Кривошапкин. Именно его шайба позволила "Кременчугу" одержать победу. 4: 3. "Кременчуг" сокращает отставание в финальной серии как 1: 2.

К этому после двух игр в Дружковке донецкий клуб вел в серии – 2: 0 (3: 0 и 6: 3). Чемпионом страны станет та команда, которая первой выиграет четыре матча.

Напомним, "Донбасс" выиграл первый матч в финале плей-офф против "Кременчуга".

Теги: Новости спорта Хоккей Новости Донецка Новости Кременчуга
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Мегаміста: магніт для людей та грошей
сегодня, 21:58 Мегаміста: магніт для людей та грошей
Андрій Доценко 299
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
сегодня, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
1421
Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
сегодня, 18:01 Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
Яніна Ткачук 102
В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
сегодня, 17:10 В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
271
У Савченко высокие покровители и уже очень давно
сегодня, 17:02 У Савченко высокие покровители и уже очень давно
Блог Соцмережі 6375
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук