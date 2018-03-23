Хоккей: "Кременчуг" нанес поражение "Донбассу" в финале УХЛ

В пятницу 23 марта 2018 года на ледовой арене "Айсберг" состоится третий матч финальной серии плей-офф УХЛ между "Кременчугом" и "Донбассом".

Об этом сообщает пресс-служба ХК «Кременчуг».

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"Кременчуг" возвращает интригу в финальную серию. Потерпев два поражения в стартовых матчах главного противостояния сезона в чемпионате Украины, команда Александра Савицкого таки сумела обыграть "Донбасс".

При этом "Кременчуг" одержал волевую победу. В начале второго периода дончане вели 2: 1. Шайбы Чернышенко и Толстушка позволили хозяевам выйти вперед, однако на второй перерыв команды ушли при ничейном счете. Отличился Коренчук.

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Решающий бросок в игре нанес Кривошапкин. Именно его шайба позволила "Кременчугу" одержать победу. 4: 3. "Кременчуг" сокращает отставание в финальной серии как 1: 2.

К этому после двух игр в Дружковке донецкий клуб вел в серии – 2: 0 (3: 0 и 6: 3). Чемпионом страны станет та команда, которая первой выиграет четыре матча.

Напомним, "Донбасс" выиграл первый матч в финале плей-офф против "Кременчуга".