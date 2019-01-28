Хоккей: лидеры чемпионата нанесли разгромные поражения аутсайдерам (видео)

26 и 27 января состоялись три матча 33-го тура Украинской хоккейной лиги. "Днепр" сохранил лидерство, обыграв на выезде "Белый Барс", "Донбасс" уверенно победил "Ледяных Волков", а "Кременчуг" в Харькове справился с игроками "Динамо".

Белый Барс – Днепр 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Серьезный бой дала команда из Белой Церкви лидеру чемпионата. Хозяева на равных соревновались с херсонцами, но исход поединка решила игра в неравных составах. Подопечные Дмитрия Пидгурского трижды поражали ворота "Белого Барса", имея численное преимущество (шайба Руслана Ромащенко и дубль Кирилла Бондаренко).

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Во многом своей победой "Днепр" обязан своему голкиперу Олегу Петрову, а также неточности своих оппонентов – слишком много моментов упустили белоцерковцы. Гости выиграли 4:2, а Дмитрий Пидгурский отметил хорошую игру своих противников. Команда из Херсона продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Донбасс – Ледяные Волки 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Донецкий клуб прогнозируемо одержал уверенную победу над главным аутсайдером турнира. Еще в первом периоде за хозяев отличились Виктор Захаров и Илья Смирнов. Во второй 20-минутке дебютную шайбу за дончан забросил Тигран Манукян. Уменьшив обороты, подопечные Сергея Витера еще дважды огорчили киевлян под занавес встречи – голы на счету Владислава Лугового и Ильи Коренчука.

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Финальная сирена зафиксировала результат 5:0 в пользу "Донбасса". Дончане продолжают победную серию до 17 матчей, в свою очередь "Ледяные Волки" проигрывают в 22 раз подряд. Богдан Дьяченко оформил пятый "сухой матч" в сезоне, а его команда продолжает погоню за лидером.

Динамо – Кременчуг 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Команде из Кременчуга непросто пришлось в стартовом периоде. "Динамовцы" активно действовали и угрожали воротам соперника, но хозяев подвели частые удаления. Одно из них реализовал Всеволод Толстушко. Через две минуты за кременчужан отличился Руслан Ефимочкин. По аналогичному сценарию прошли и другие 20 минут. "Динамо" держалось неплохо до конца периода, но затем дважды "провалились" в защите. Забивали Глеб Кривошапкин и тот же Всеволод Тостушко, который вновь забросил в большинстве.

При счете 4:0 в пользу гостей размочить счет удалось капитану харьковчан Владимиру Чердаку. Но тут же Артем Шиманский снова огорчил публику в Харькове. Однако, последнее слово осталось за "Динамо" – дубль оформил Чердак. Одержав победу 5:2, "Кременчуг" прервал серию из двух поражений. "Динамовцы" уступили в третий раз подряд.