18:49
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Хоккей: лидеры чемпионата нанесли разгромные поражения аутсайдерам (видео)

      23 Читати новину українською
      Обзор 33-го тура УХЛ
      Обзор 33-го тура УХЛ

      26 и 27 января состоялись три матча 33-го тура Украинской хоккейной лиги. "Днепр" сохранил лидерство, обыграв на выезде "Белый Барс", "Донбасс" уверенно победил "Ледяных Волков", а "Кременчуг" в Харькове справился с игроками "Динамо".

      Белый Барс – Днепр 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

      Серьезный бой дала команда из Белой Церкви лидеру чемпионата. Хозяева на равных соревновались с херсонцами, но исход поединка решила игра в неравных составах. Подопечные Дмитрия Пидгурского трижды поражали ворота "Белого Барса", имея численное преимущество (шайба Руслана Ромащенко и дубль Кирилла Бондаренко).

      Читайте также: В Канаде хоккеисты вышли на лед в вышиванках с трезубцем, а лед забросали колбасой: фото и видео

      Во многом своей победой "Днепр" обязан своему голкиперу Олегу Петрову, а также неточности своих оппонентов – слишком много моментов упустили белоцерковцы. Гости выиграли 4:2, а Дмитрий Пидгурский отметил хорошую игру своих противников. Команда из Херсона продолжает возглавлять турнирную таблицу.

      Донбасс – Ледяные Волки 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

      Донецкий клуб прогнозируемо одержал уверенную победу над главным аутсайдером турнира. Еще в первом периоде за хозяев отличились Виктор Захаров и Илья Смирнов. Во второй 20-минутке дебютную шайбу за дончан забросил Тигран Манукян. Уменьшив обороты, подопечные Сергея Витера еще дважды огорчили киевлян под занавес встречи – голы на счету Владислава Лугового и Ильи Коренчука.

      Читайте также: Тренер "Динамо" получил длительную дисквалификацию за драку с арбитром: видео инцидента

      Финальная сирена зафиксировала результат 5:0 в пользу "Донбасса". Дончане продолжают победную серию до 17 матчей, в свою очередь "Ледяные Волки" проигрывают в 22 раз подряд. Богдан Дьяченко оформил пятый "сухой матч" в сезоне, а его команда продолжает погоню за лидером.

      Динамо – Кременчуг 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

      Команде из Кременчуга непросто пришлось в стартовом периоде. "Динамовцы" активно действовали и угрожали воротам соперника, но хозяев подвели частые удаления. Одно из них реализовал Всеволод Толстушко. Через две минуты за кременчужан отличился Руслан Ефимочкин. По аналогичному сценарию прошли и другие 20 минут. "Динамо" держалось неплохо до конца периода, но затем дважды "провалились" в защите. Забивали Глеб Кривошапкин и тот же Всеволод Тостушко, который вновь забросил в большинстве.

      При счете 4:0 в пользу гостей размочить счет удалось капитану харьковчан Владимиру Чердаку. Но тут же Артем Шиманский снова огорчил публику в Харькове. Однако, последнее слово осталось за "Динамо" – дубль оформил Чердак. Одержав победу 5:2, "Кременчуг" прервал серию из двух поражений. "Динамовцы" уступили в третий раз подряд.

       

      Теги: Спорт Хоккей ХК "Ледяные Волки" ХК "Белий Барс" ХК "Днепр" МХК "Динамо" ХК "Кременчуг" ХК "Донбасс"
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів
      сегодня , 18:30 "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів
      Єгор Соболєв 29
      Как политики используют свои семьи в избирательной гонке
      сегодня , 18:02 Как политики используют свои семьи в избирательной гонке
      Ірина Поліщук 68
      Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні
      сегодня , 17:30 Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні
      Тетяна Мартинюк 76
      Фейк від "ДНР": завербовані жінки виманюють бойовиків на підконтрольні Україні території
      сегодня , 17:08 Фейк від "ДНР": завербовані жінки виманюють бойовиків на підконтрольні Україні території
      Повернись живим 889
      Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
      сегодня , 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
      84
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      Вернули себе лидерство. "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 2:0
       2 февраля 2014 , 19:53
      Федерация футбола будет решать, поедет ли Украина на ЧМ-2018 в России
       18 июня 2015 , 19:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук