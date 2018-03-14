Хоккей: определился второй финалист плей-офф УХЛ

В матче между "Кременчугом" и "Белым Барсом" обладатель путевки в финал плей-офф УХЛ был определен в овертайме. Как и в первом матче между этими командами, хоккеисты не сумели определить сильнейшего в основное время.

После двух поражений в домашних матчах, именно хоккеисты из Белой Церкви активнее начали матч. Ведь проигрыш в этой игре оставлял их без финала плей-офф УХЛ. И стартовый натиск "Белого Барса" дал свой результат. Уже на третьей минуте игры они вышли вперед усилиям Никиты Лесникова. А уже на седьмой минуте игры гости вели 2:0, отличился Кирилл Бондаренко в большинстве.

Лишь после этого "Кременчуг" несколько сократил отставание – шайба на счету Всеволода Толстушко, который тоже реализовал большинство своей команды.

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Уже на первых секундах второго периода хозяева стараниями Дмитрия Чернишенко снова сократили отставание до минимума. Но вскоре снова забили хоккеисты "Белого Барса". Кирилл Бондаренко оформил дубль, воспользовавшись игрой в большинстве.

То, что "Кременчуг" тоже нацелен на победу, хоккеисты этой команды показали на старте третьего периода. Точные удары Сергея Алексаняна-Петровича и Тимура Гриценко позволили сравнять счет в матче. А к концу игры ни одна из команд так и не сумела забросить победную шайбу. Поэтому все решалось в овертайме.

Чернышенко, который в начале второго периода забил шайбу, отличился и в овертайме. И его результативного броска хватило команде, чтобы победить в этой встрече, а в целом выйти в финал плей-оффа УХЛ. Там уже "Кременчуг" ожидает "Донбасс".

Кременчуг – Белый Барс 5: 4 ОТ (1: 3, 1: 1, 2: 0, 1: 0)

Шайбы: 0:1 Лесникивов (Куцевич, Даниленко), 2:14. 0:2 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко – больш.), 6:44. 1:2 Толстушко (Бойков, Карпенко – больш.), 16:52. 1:3 Разумов (Грицюк, табашники), 17:59. 2:3 Чернышенко (Толстушко – больш.), 20:10. 2:4 Бондаренко (Тимченко, Герцик), 22:07. 3:4 Алексанян-Петрович (Гриценко, Грицких), 42:06. 4:4 Гриценко (Кривошапкин), 44:42. 5:4 Чернышенко (Бойков, Костюк), 60:41.