11:13
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, 14 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Хоккей: определился второй финалист плей-офф УХЛ

40 Читати новину українською
ХК
ХК "Кременчуг" выходит в финал плей-офф УХЛ

В матче между "Кременчугом" и "Белым Барсом" обладатель путевки в финал плей-офф УХЛ был определен в овертайме. Как и в первом матче между этими командами, хоккеисты не сумели определить сильнейшего в основное время.

После двух поражений в домашних матчах, именно хоккеисты из Белой Церкви активнее начали матч. Ведь проигрыш в этой игре оставлял их без финала плей-офф УХЛ. И стартовый натиск "Белого Барса" дал свой результат. Уже на третьей минуте игры они вышли вперед усилиям Никиты Лесникова. А уже на седьмой минуте игры гости вели 2:0, отличился Кирилл Бондаренко в большинстве.

Лишь после этого "Кременчуг" несколько сократил отставание – шайба на счету Всеволода Толстушко, который тоже реализовал большинство своей команды.

Читайте также: Биатлон и не только: какие соревнования в России пропустят украинцы

Уже на первых секундах второго периода хозяева стараниями Дмитрия Чернишенко снова сократили отставание до минимума. Но вскоре снова забили хоккеисты "Белого Барса". Кирилл Бондаренко оформил дубль, воспользовавшись игрой в большинстве.

То, что "Кременчуг" тоже нацелен на победу, хоккеисты этой команды показали на старте третьего периода. Точные удары Сергея Алексаняна-Петровича и Тимура Гриценко позволили сравнять счет в матче. А к концу игры ни одна из команд так и не сумела забросить победную шайбу. Поэтому все решалось в овертайме.

Чернышенко, который в начале второго периода забил шайбу, отличился и в овертайме. И его результативного броска хватило команде, чтобы победить в этой встрече, а в целом выйти в финал плей-оффа УХЛ. Там уже "Кременчуг" ожидает "Донбасс".

Кременчуг – Белый Барс 5: 4 ОТ (1: 3, 1: 1, 2: 0, 1: 0)

Шайбы: 0:1 Лесникивов (Куцевич, Даниленко), 2:14. 0:2 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко – больш.), 6:44. 1:2 Толстушко (Бойков, Карпенко – больш.), 16:52. 1:3 Разумов (Грицюк, табашники), 17:59. 2:3 Чернышенко (Толстушко – больш.), 20:10. 2:4 Бондаренко (Тимченко, Герцик), 22:07. 3:4 Алексанян-Петрович (Гриценко, Грицких), 42:06. 4:4 Гриценко (Кривошапкин), 44:42. 5:4 Чернышенко (Бойков, Костюк), 60:41.

Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Женя Галич:
сегодня, 11:01 Женя Галич: "Диванные патриоты" должны встать и пойти на концерты украинских музыкантов
Яніна Ткачук 25
Паралимпиада-2018: медальный зачет 15 марта
сегодня, 08:42 Паралимпиада-2018: медальный зачет 15 марта
106694
Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
сегодня, 10:30 Савченко подозревают в подготовке государственного переворота, – Геращенко
352
Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
сегодня, 10:19 Ученые выяснили, что убивает нашу продуктивность
251
Этот эскалатор является символом наших реформ: вроде делают, а на самом деле – нет
сегодня, 08:02 Этот эскалатор является символом наших реформ: вроде делают, а на самом деле – нет
Ілля Кенігштейн 906
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук