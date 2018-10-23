Хоккейный "Донбасс" остался без главного тренера

Главный тренер ХК "Донбасс" Юлиус Шуплер подал в отставку.

Словацкий 67-летний специалист не сможет продолжить работу в донецком клубе по состоянию здоровья, сообщает сайт ХК "Донбасс".

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Главным тренером назначен спортивный директор клуба Сергей Витер.

Напомним, что Шуплер вернулся в "Донбасс" в июле 2018 года. Несмотря на короткое время работы, Юлиус сделал большой вклад в развитие донецкого клуба, принес новое видение в игру основной команды, передал большой опыт.

Именно под руководством словака команда приняла участие в предсезонных турнирах Кубок Салея и Donbass Open Cup, провела 11 матчей в рамках Украинской хоккейной лиги, а также сыграла во втором раунде Континентального кубка-2019. В группе С дончане смогли одержать две победы, уступив лишь будущему финалисту раунда латвийском "Курбадсу".

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