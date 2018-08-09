Хоккейный клуб "Днепр" сделал приятную неожиданность для своих фанатов

В новом сезоне Украинской хоккейной лиги будет выступать клуб "Днепр" из Херсона. Это коммунальный клуб, который находится в подчинении Херсонского областного совета.

Именно областной бюджет и является главным источником финансирования (90 процентов). При этом вход на домашние матчи чемпионата будет бесплатный. Также планируется организовать онлайн-трансляцию матчей на одной из центральных площадей города, чтобы люди могли собираться и смотреть. Об этом заявил председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который, кстати, стал Почетным президентом клуба.

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"Идут переговоры с тремя крупными компаниями, которые планируют размещать свою рекламу на официальных матчах команды. Ближе к октябрю они также присоединятся к финансированию ХК "Днепр", – заверил Владислав Мангер.

Стоит отметить, что выступать будет "Днепр" на новом льду дворца "Фаворит-арена", восстановление которого проходило за счет областного бюджета.

Отметим, новый сезон Украинской хоккейной лиги для херсонцев стартует 15 сентября домашним матчем против киевских "Ледяных Волков".

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