11:25
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Хоккейный клуб "Днепр" сделал приятную неожиданность для своих фанатов

62 Читати новину українською
ХК "Днепр"
ХК "Днепр"

В новом сезоне Украинской хоккейной лиги будет выступать клуб "Днепр" из Херсона. Это коммунальный клуб, который находится в подчинении Херсонского областного совета.

Именно областной бюджет и является главным источником финансирования (90 процентов). При этом вход на домашние матчи чемпионата будет бесплатный. Также планируется организовать онлайн-трансляцию матчей на одной из центральных площадей города, чтобы люди могли собираться и смотреть. Об этом заявил председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который, кстати, стал Почетным президентом клуба.

Читайте также: Сколько километров наездили украинские хоккейные команды прошлого сезона: интересная статистика

"Идут переговоры с тремя крупными компаниями, которые планируют размещать свою рекламу на официальных матчах команды. Ближе к октябрю они также присоединятся к финансированию ХК "Днепр", – заверил Владислав Мангер.

Стоит отметить, что выступать будет "Днепр" на новом льду дворца "Фаворит-арена", восстановление которого проходило за счет областного бюджета.

Отметим, новый сезон Украинской хоккейной лиги для херсонцев стартует 15 сентября домашним матчем против киевских "Ледяных Волков".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Новости Херсона Хоккей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
сегодня, 10:00 Справедливе і швидке правосуддя: Манафорт отримає судовий вирок
Дмитро Гнап
Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази
сегодня, 08:42 Росіяни проводять ротацію на Донбасі щомісяця: докази
Дмитро Снєгирьов
Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
8 августа, 22:01 Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку
Наталія Заболотна
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
8 августа, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
8 августа, 19:01 Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
Яніна Ткачук
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Стартовал 59-й Гран-при Монако
 26 мая 2011 , 15:07
Свитолина будет бороться с Костюк в третьем раунде Australian Open
 17 января , 04:56
Иван Ракитич летом перейдет в "Реал"
 3 апреля 2014 , 13:19
Гол Коноплянки принес "Севилье" дебютную победу в Примере
 27 сентября 2015 , 00:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук