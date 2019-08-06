Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Наелись — теперь домой хочется!".
1. Оккупанты в Севастополе схватили и бросили в СИЗО очень ватного шеф-повара, создателя заведений le Slavish Славиша Карабашевича, который радостно встречал россию в 2014 году. Оккупанты готовятся выдать Карабашевича Сербии, где ему грозит 9 лет тюрьмы за военные преступления, которые он совершил, воюя в Косово на стороне Сербской Краины. Ватник подал прошение путину о предоставлении политубежища и во всем винит США.
Славиш Карабашевич / Фото из открытых источников
2. Совок и его логическое продолжение (постсовковые страны), особенно рашка, неизлечимо больны юдофобией (антисемитизмом). По ссылке погрузитесь в историю Крыма и прочтите рассказ крымчанина об иудейской крепости Чуфут-Кале, где похоронена дочь Тохтамыша, который сжег Москву. И снова ни о какой "русской исконности Крыма" даже речи нет.
3. Жители Севастополя продолжают бить в набат. Включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО памятник археологии "Херсонес Таврический" уничтожается оккупантами. Могут не пережить оккупации и другие памятники истории и архитектуры в Крыму. Прочтите по ссылке разгневанные сообщения и посмотрите фоторепортаж.
4. 4 августа во время ветра в Воронцовском Дворце во время экскурсии пострадал мужчина! Во время нанореконструкции строители не приняли мер безопасности для экскурсантов. Ветром с крыши сдуло части конструкции, которые упали на группу людей.
Напомню, в начале июня дворец затопило после дождя, т.к. нанореконструкторы фактически оголили крышу, первую нанореконструкцию которой оккупанты уже провели в 2017 году. Гробит Воронцовский дворец та же фирма "Рога и копыта", что и Хансарай в Бахчисарае, и дом-музей Чехова в Ялте.
5. В Крыму весной 2019 года прошла 9 призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым – 2800, Севастополь – 600). В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел за "уклонение" от службы в армии оккупантов. По 17-ти из них вынесен приговор, еще 3 – на рассмотрении. Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан открыто минимум 69. После оккупации в армию рф призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.
6. Путлєрюгенд в окупованому Криму. Так виховують малюків-терорис… ой, патріотів.
7. Кизяк Сергей Акимов собирается провести митинг в отравленном Армянске, на котором будут требовать от оккупантов выплату компенсаций за причиненный ущерб здоровью. Оккупанты вызвали Кизяка на допрос. Но "переживает" за людей Акимов не просто так, а потому что его зарегистрировали "кандидатом в депутаты крымского парламента" от коммуняк – вот кизяк и набирает очки у сытого по горло гаванью лохтората.
8. Посольство Канады в Украине сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой. Такая реакция от официальной Оттавы последовала на запрос Крым.Реалии о деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн-IMAX".
Тем временем Прокуратура АРК передала расследование Крым.Реалии о ялтинском IMAX в СБУ, а Крым.Реалии опубликовали вторую часть расследования о кинобизнесе на территории аннексированного Крыма: на этот раз речь пойдет о кинотеатре "Мультиплекс" в Симферополе.
9. Прокуратура АРК добилась наказания двух судов за нарушение въезда/выезда в аннексированный Крым. Одно из них исключено из Реестра судоходства, второе получило предупреждение, т.к. сменило владельца.
10. Очередной понаех решил подраконить вату в Феодосии:
"Подскажите, есть в Феодосии банкоматы Сбербанка?".
Ответы: "Конечно же, есть Сбербанк, Мегафон, Билайн, Пятерочка, Дикси и нормальные магазины с дешевой техникой. Ан нет, показалось – то в россии есть", "Да. Едешь по Керченскому шоссе, сразу после моста будут", "Нет и не будет", "Были когда-то".
11. Оккупанты вчера запретили купаться на шести пляжах Алушты и двух пляжах Севастополя.
Сегодня выяснилось, что пляжи в Севастополе – "Омега" и парка Победы – закрыли из-за ХОЛЕРЫ. Информация о том, что здесь выявлена холера, была еще в начале июля, но оккупанты тогда сначала заявили, что выявленный штамм неопасен, а потом и вовсе все отрицали.
12. На наших глазах в биографии "легендарного Севастополя" творится новая легенда – легендарный срач!
13. Севастопольские пропагандоны жалуются, что ZB-fest, на который съезжаются в основном рашисты, превратился в режимный объект, о чем очень атмосферно описали в своей статье:
"Охраны, Росгвардии, казаков и "Ночных волков" в этом году на фестивале было как-то особенно много. Может быть, организаторы просто решили дать им заработать: по мере схлопывания экономики все больше мужчин перетекает в охрану. А может, былая легкость фестиваля ушла туда же, куда канула политическая вольница Севастополя. В самом фестивале не ощущалось легкости и беззаботности прежних лет. Первое, что мы увидели у рамок при входе в фан-зону – четверо росгвардейцев винтят и уносят какого-то мужчину. Фотографировать артистов под сценой журналистам разрешали организованными группами и только под конвоем "Ночных волков". Женщины вообще были как-то особенно агрессивны: одна из недовольных облила водой из бутылки спутницу инвалида, приехавшего на коляске посмотреть концерт. Позже досталось и самому инвалиду – какой-то пьяный парень несколько минут кривлялся перед ним". На фестивале выступили понаехавшие певцы-рашисты Сергей Шнуров с группой Ленинград, Диана Арбенина и другие.
14. Оккупанты в Керчи в конце июля установили забор на единственном причале для катеров. Ватные моряки взвыли, т.к. их лишили заработка. Скулили, писали путину и Гоблину. Вчера оккупанты сжалились и выпилили отверстия между железными прутьями, чтобы турысты могли совершать посадку на катера. В общем, наскулили.
P.S. "Понаехавшие спросили: "Ну, как вам в российском Крыму?". И получили ответ: "Как в гостях: наелись – теперь домой хочется!".
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