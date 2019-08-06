Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Наелись — теперь домой хочется!".

1. Оккупанты в Севастополе схватили и бросили в СИЗО очень ватного шеф-повара, создателя заведений le Slavish Славиша Карабашевича, который радостно встречал россию в 2014 году. Оккупанты готовятся выдать Карабашевича Сербии, где ему грозит 9 лет тюрьмы за военные преступления, которые он совершил, воюя в Косово на стороне Сербской Краины. Ватник подал прошение путину о предоставлении политубежища и во всем винит США.



Славиш Карабашевич / Фото из открытых источников

2. Совок и его логическое продолжение (постсовковые страны), особенно рашка, неизлечимо больны юдофобией (антисемитизмом). По ссылке погрузитесь в историю Крыма и прочтите рассказ крымчанина об иудейской крепости Чуфут-Кале, где похоронена дочь Тохтамыша, который сжег Москву. И снова ни о какой "русской исконности Крыма" даже речи нет.

#23_08/04

Совок и его логическое продолжение все постсовковые страны, особенно Рашка, неизлечимо больны юдофобией. В честь этого давайте запилим тред о Чуфут-Кале, Иудейской крепости. 100 лайков и тред ваш — badbahchi_Phenix (@BadbahchiP) 4 августа 2019 г.

3. Жители Севастополя продолжают бить в набат. Включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО памятник археологии "Херсонес Таврический" уничтожается оккупантами. Могут не пережить оккупации и другие памятники истории и архитектуры в Крыму. Прочтите по ссылке разгневанные сообщения и посмотрите фоторепортаж.

4. 4 августа во время ветра в Воронцовском Дворце во время экскурсии пострадал мужчина! Во время нанореконструкции строители не приняли мер безопасности для экскурсантов. Ветром с крыши сдуло части конструкции, которые упали на группу людей.

Вчера 4 августа во время ветра в Воронцовском Дворце во время экскурсии пострадал мужчина! Во время реконструкции Альгамбра,строители не приняли мер безопасности для экскурсантов. Ветром с крыши сдуло часть конструкции которые упали на группу людей. Был травмирован мужчина pic.twitter.com/DjnBgr7seX — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 6 августа 2019 г.

Напомню, в начале июня дворец затопило после дождя, т.к. нанореконструкторы фактически оголили крышу, первую нанореконструкцию которой оккупанты уже провели в 2017 году. Гробит Воронцовский дворец та же фирма "Рога и копыта", что и Хансарай в Бахчисарае, и дом-музей Чехова в Ялте.

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В 17-м уже чинили крышу Алупкинского дворца, в 18-м — аж её реставрацию затеяли (та же лавка, приложившая руку к Хансараю, домику Чехова и др.). Затопило сегодня. Граждане кричат (https://t.co/tz0rJikamx), музей успокаивает (https://t.co/VE9t6ppK4G). Дескать, из-за урагана… pic.twitter.com/5sDjcnJBdo — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 7 июня 2019 г.

5. В Крыму весной 2019 года прошла 9 призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым – 2800, Севастополь – 600). В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел за "уклонение" от службы в армии оккупантов. По 17-ти из них вынесен приговор, еще 3 – на рассмотрении. Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан открыто минимум 69. После оккупации в армию рф призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

6. Путлєрюгенд в окупованому Криму. Так виховують малюків-терорис… ой, патріотів.

Путлєр'югенд в окупованом Криму. Як виховують малюків-терорис… ой, патріотів. Просто така гра, ви ж розумієте. pic.twitter.com/lxW0H66wAd — Крымская Жужелица (@crimea2042) 6 августа 2019 г.

7. Кизяк Сергей Акимов собирается провести митинг в отравленном Армянске, на котором будут требовать от оккупантов выплату компенсаций за причиненный ущерб здоровью. Оккупанты вызвали Кизяка на допрос. Но "переживает" за людей Акимов не просто так, а потому что его зарегистрировали "кандидатом в депутаты крымского парламента" от коммуняк – вот кизяк и набирает очки у сытого по горло гаванью лохтората.

Крым. Кизяк Сергей Акимов (на фото) собирается провести митинг в отравленном Армянске, на котором будут требовать от оккупантов выплату компенсаций за причиненный ущерб здоровью. Оккупанты вызвали кизяка на допрос https://t.co/DVDj3VjT24 1/2 pic.twitter.com/jQXLc7JJCf — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 5 августа 2019 г.

8. Посольство Канады в Украине сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой. Такая реакция от официальной Оттавы последовала на запрос Крым.Реалии о деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн-IMAX".

Тем временем Прокуратура АРК передала расследование Крым.Реалии о ялтинском IMAX в СБУ, а Крым.Реалии опубликовали вторую часть расследования о кинобизнесе на территории аннексированного Крыма: на этот раз речь пойдет о кинотеатре "Мультиплекс" в Симферополе.

9. Прокуратура АРК добилась наказания двух судов за нарушение въезда/выезда в аннексированный Крым. Одно из них исключено из Реестра судоходства, второе получило предупреждение, т.к. сменило владельца.

10. Очередной понаех решил подраконить вату в Феодосии:

"Подскажите, есть в Феодосии банкоматы Сбербанка?".

Ответы: "Конечно же, есть Сбербанк, Мегафон, Билайн, Пятерочка, Дикси и нормальные магазины с дешевой техникой. Ан нет, показалось – то в россии есть", "Да. Едешь по Керченскому шоссе, сразу после моста будут", "Нет и не будет", "Были когда-то".

Крым. Очередной понаех решил подраконить вату в Феодосии банкоматами Сбербанка. Понаеха отправили в россию pic.twitter.com/mQgj10Yf9N — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 августа 2019 г.

11. Оккупанты вчера запретили купаться на шести пляжах Алушты и двух пляжах Севастополя.

Сегодня выяснилось, что пляжи в Севастополе – "Омега" и парка Победы – закрыли из-за ХОЛЕРЫ. Информация о том, что здесь выявлена холера, была еще в начале июля, но оккупанты тогда сначала заявили, что выявленный штамм неопасен, а потом и вовсе все отрицали.

Крым. В Севастополе из-за ХОЛЕРЫ закрыли два популярных пляжа – “Омега” и парка Победы. Информация о том, что здесь выявлена холера, была еще в начале июля, но оккупанты тогда сначала заявили, что выявленный штамм неопасен, а потом и вовсе отрицали https://t.co/HPdIH4j0e5 pic.twitter.com/DuJ0pF5ydX — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 августа 2019 г.

12. На наших глазах в биографии "легендарного Севастополя" творится новая легенда – легендарный срач!

13. Севастопольские пропагандоны жалуются, что ZB-fest, на который съезжаются в основном рашисты, превратился в режимный объект, о чем очень атмосферно описали в своей статье:

"Охраны, Росгвардии, казаков и "Ночных волков" в этом году на фестивале было как-то особенно много. Может быть, организаторы просто решили дать им заработать: по мере схлопывания экономики все больше мужчин перетекает в охрану. А может, былая легкость фестиваля ушла туда же, куда канула политическая вольница Севастополя. В самом фестивале не ощущалось легкости и беззаботности прежних лет. Первое, что мы увидели у рамок при входе в фан-зону – четверо росгвардейцев винтят и уносят какого-то мужчину. Фотографировать артистов под сценой журналистам разрешали организованными группами и только под конвоем "Ночных волков". Женщины вообще были как-то особенно агрессивны: одна из недовольных облила водой из бутылки спутницу инвалида, приехавшего на коляске посмотреть концерт. Позже досталось и самому инвалиду – какой-то пьяный парень несколько минут кривлялся перед ним". На фестивале выступили понаехавшие певцы-рашисты Сергей Шнуров с группой Ленинград, Диана Арбенина и другие.

14. Оккупанты в Керчи в конце июля установили забор на единственном причале для катеров. Ватные моряки взвыли, т.к. их лишили заработка. Скулили, писали путину и Гоблину. Вчера оккупанты сжалились и выпилили отверстия между железными прутьями, чтобы турысты могли совершать посадку на катера. В общем, наскулили.

Крым. Керчь. Сегодня появилась дополнительная информация. Решетку на единственном причале для катеров спилили не ватные моряки, которые выли и скулили из-за потери места заработка, а сами оккупанты. В общем, вата выскулила немного https://t.co/LdQYJXRFMQ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 августа 2019 г.

P.S. "Понаехавшие спросили: "Ну, как вам в российском Крыму?". И получили ответ: "Как в гостях: наелись – теперь домой хочется!".

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