Холод и непрекращающиеся дожди: на Одессу идет циклон Кристиан
Источник:сайт города Одессы
В Одессе и области 12 –13 октября ожидают сильные осадки. Это связано с приходом циклона Кристиан. Незначительный дождь начнется вечером 12 октября. На следующий день прогнозируют уже непрекращающиеся ливни.
По прогнозам синоптиков, дождь должен закончиться ночью 14 октября. Об ухудшении погодных условий рассказали утром 12 октября. Из-за прихода циклона Кристиан температура снизится на 2 градуса.
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Погода 12 октября
По данным Укргидрометцентра, 12 октября днем начнутся дожди. Температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В течение всего дня будет облачно.
Ветер – восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
Погода 13 октября
В Одессе и области 13 октября в течение всех суток будет падать сильный дождь. Ночью местами ожидают ливни. Ветер 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 9 – 11 градусов тепла. Днем всего +11 – +13 градусов. 14 октября погода значительно улучшится.
Погода в Одессе 12 октября / Данные Windy.com