Холод и непрекращающиеся дожди: на Одессу идет циклон Кристиан

В Одессе и области 12 –13 октября ожидают сильные осадки. Это связано с приходом циклона Кристиан. Незначительный дождь начнется вечером 12 октября. На следующий день прогнозируют уже непрекращающиеся ливни.

По прогнозам синоптиков, дождь должен закончиться ночью 14 октября. Об ухудшении погодных условий рассказали утром 12 октября. Из-за прихода циклона Кристиан температура снизится на 2 градуса.

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Погода 12 октября

По данным Укргидрометцентра, 12 октября днем начнутся дожди. Температура воздуха составит 13-15 градусов тепла. В течение всего дня будет облачно.

Ветер – восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Одесской области 12 октября / Скриншот Укргидрометцентра

Погода 13 октября

В Одессе и области 13 октября в течение всех суток будет падать сильный дождь. Ночью местами ожидают ливни. Ветер 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 9 – 11 градусов тепла. Днем всего +11 – +13 градусов. 14 октября погода значительно улучшится.

Прогноз погоды на 13 октября / Скриншот Укргидрометцентра

Погода в Одессе 12 октября / Данные Windy.com