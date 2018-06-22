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Холодильник производства Bosch стал самым старшим работающим устройством в Украине

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Самое старое бытовой устройство, которое и до сих пор работает, зафиксировали в Одессе. Это холодильник компании Bosch.

Он уже отслужил своим хозяевам 81 год и 5 месяцев.

"Мы приехали провести собственную экспертизу. И сегодня на фиксации рекорда мы проверили и убедились в том, что он еще и морозит, а не просто гудит. А гудит он очень тихо", – сказал эксперт Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий.

Одесситка Елена Швец получила старенький холодильник в наследство от двоюродной бабушки, которая в свое время привезла его из Германии. Однако о том, что на кухне стоит настоящий раритет, новые хозяева даже не догадывались. И когда заинтересовалась его историей, то память о модели нашли только на официальной странице компании Bosch.

"Со всеми задачами этот холодильник справляется сегодня. Бабушка была гостеприимной и хлебосольной хозяйкой. Поэтому этот холодильник был всегда наполнен", – рассказала владелица раритетного холодильника Елена Швец.

Старенький холодильник дополнит коллекцию раритетной техники, находящейся в головном офисе Bosch в Украине.

"Мы очень обрадовались, услышав о том, что есть холодильник 30-х годов, который проработал 82 года. Очень радостно слышать о том, что мы еще раз можем подтвердить нашим потребителям о том, что Bosch – надежная техника", – отметил генеральный директор ООО "БСХ Бытовая техника" Сергей Максимов.

Семья одесситов в обмен на раритет получила новенький холодильник Bosch.

Теги: Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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