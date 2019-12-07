Холодна краса Нормандії: найкращі місця, які обов'язково треба відвідати

Де побачити історичний центр Франції та найдужчі в Європі припливи та відливи? Їдьте в Нормандію.

Варто лишень прилетіти українському мандрівнику в одну із найромантичніших країн світу і відразу хочеться виконати "to do list" пересічного туриста. Воно й зрозуміло. Однак, не Ейфелевою вежею та Лувром єдиним. Моїм особистим туристичним відкриттям цього року в Франції стала Нормандія.

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У північно-західну частину країни потрібно поїхали для того, щоб побачити одне з найдивовижніших чудес світу – припливи та відливи! Щоб сповна відчути всю атмосферу раджу скуштувати смачний сидр, виготовлений за старовинною рецептурою, продегустувати знамениті французькі сири та нещодавно спіймані мореподукти.

Потім прогулятися пляжами Етрети та Довільї, насолодившись природою, спокоєм та розкішшю.

Рекомендую перед вечерею випити гарячої кави в одному із типових європейських кафе. До речі, Довіль – це історичне місце відпочинку французької еліти, яким є до сьогодні. Саме тут у ХІХ столітті заможні французи показували свою розкіш, а дружини вельмож неспішно прогулювалися вздовж берега, демонструючи свою білосніжну шкіру та модні дизайнерські сукні. Нічого не змінилося тут і нині. Ця північна частина узбережжя Ла-Маншу до сих пір є одним із найпопулярниших місць відпочинку.

Звичайно, той, хто віддає перевагу шумному і людному відпочинку – їде на південь Франції, а той, хто хоче тиші та вишуканості – на північний-захід, в Нормандію.

Як доїхати до Етрети та що подивитись?

Мені хотілося бути ближчою до природи і просто прогулятись біля Ла-Маншу (Англійського каналу). Саме тому, я поїхала до курортного містечка Етрета. Дістатися туди можна машиною, або на поїзді з Парижу до Руану і пересісти на прямий автобус до Етрети.

Погода була похмура і вітряна. Як на мене – це лише додавало шарму, кольорів та атмосфери. Попри неймовірну красу цього місця, туристів було відносно небагато, що значно полегшило прогулянку.

Там щодня, з інтервалом у 6 годин, чергуються припливи та відливи. Вода може відходити від берега на 1,5 – 2 км. Тобто за день можна побачити два цикли руху води. Саме у ці проміжки часу відкриваються "таємні" проходи в різноманітні закриті печери. Мені пощастило спостерігала найбільші в Європі припливи та відливи відразу в двох місцях: в Етреті та Люк-Сюр-Мері, що знаходиться в 30 хв їзди від міста Кан.

До речі, саме в Етреті, знаменита українська телепередача свого часу і сховала скарб: пляшку зі 100$. Скарб я не знайшла, але мені пощастило вийти саме на той закритий пляж, де побувала знаменита українська телеведуча Регіна Тодоренко.

Такий рух води тісно пов'язаний з фазами та гравітацією Місяця і певним чином – Сонця. Дані потрібно відслідковувати на спеціальному сайті. Робити це варто, навіть якщо ви зібралися просто прогулятися чи назбирати смачних устриць для вечері. До речі, для вегетеріанців під час відливу тут також є бонус: їжа лежить прямо перед ногами. Збирай і заготовляй водорості на цілий рік.

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Зверніть увагу, не порахувавши свій час, можна потрапити в біду. Сипучі піски і швидкість припливаючої води можуть створити смертельну пастку для туриста чи для місцевого жителя, хоча мабуть, останні вже мабуть інтуїтивно визначають час.

Погода на півночі Франції нестабільна, навіть влітку там було достатньо вітряно, тому рекомендую брати з собою обов'язково хороший теплий одяг та щось для пікніка – за бажанням. Гадаю, випити гарячого чаю серед холодних північних вітрів – це неперевершене естетичне задоволення, і можна сказати, певний спосіб медитації.

Думаю, слова тут зайві. Фотографії з цього чарівного місця розкажуть самі за себе. Це природне рукотворне чудо варто додати до свого списку must see.

Нормандія вражає! / Фото автора

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