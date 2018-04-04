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Холодницкий назвал особу, которую видит на посту главы САП в случае своего увольнения

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Назар Холодницкий отчитывается в Раде
Назар Холодницкий отчитывается в Раде / Фото из открытых источников

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о постоянных попытках его дискредитации и назвал причины этого. Об этом председатель САП сказал 4 апреля во время доклада в Верховной Раде.

Отметим, что во время доклада Холодницкого нардеп Сергей Лещенко поставил голове САП следующий вопрос: "Кого Вы видите на своем месте после того, как расследование может достичь своего завершения?"

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На это Холодницкий коротко ответил: "Господин Лещенко, преемником я вижу Вас".

"Сейчас очень многие хотят спекулировать записями. А теперь расставим точки над i. Два года меня как руководителя САП пытаются дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой. А почему? Потому что, господин Сергей, я был против, что какая-то аналитическая справка заменила производство по Вашей квартире за 350 000 долларов. И это не было внесено в ЕРДР. Но я информирую, что это производство зарегистрировано и я жду от органов следствия, чем оно закончится, потому что анализ доходов и расходов не позволяет Вам приобрести квартиру в центре Киева ", – заявил председатель САП.

Напомним, 30 марта председатель ГПУ Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Назара Холодницкого с должности председателя САП за якобы "дисциплинарные проступки".

Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий САП Сергей Лещенко
Источник: 24 Канал
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