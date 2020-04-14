Холодницкий сообщил Труханову о подозрении из-за незадекларированного имущества жены

Руководитель САП Назар Холодницкий 14 апреля сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в представлении им недостоверных сведений в декларации о доходах за 2017 год. В частности, Труханов не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Там уточнили, що Труханов не задекларував квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права та інше, що належали його дружині. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 мільйона гривень.

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Дії Труханова кваліфіковано за ознаками злочину "декларування недостовірної інформації". Покарання за такий злочин – штраф від 22 тисяч 500 гривень до 51 тисячі гривень або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або ув’язнення на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

У яких ще справах фігурує Труханов? На сьогодні у Вищому антикорупційному суді слухаються ще 2 справи, де фігурує Труханов. Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015 – 2016 роки. Інша – щодо заволодіння понад 92 мільйонами гривень з бюджету в результаті схеми придбання приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеню ціною. Ця справа перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.