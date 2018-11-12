Холодные батареи в домах и вынужденные каникулы в школах: какие города до сих пор без тепла

Холодные батареи в домах, объявления вынужденных каникул в школах и больницы без отопления – к первым морозам готовы не все города в Украине.

В эпицентре событий сегодня был Кривой Рог – там люди от простого недовольства и возмущения перешли к радикальным действиям.

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Столб черного дыма и запах жженых шин – так началось утро в Кривом Роге. Местные активисты и неравнодушные горожане собрались у здания "Криворожгаза". Половина города, а это более 300 тысяч человек, остались без тепла. Люди уверяют: предприятие блокирует подачу газа местной теплоцентрали.



Протесты в Кривом Роге из-за отсутствия отопления

Зато представители "Криворожгаза" уверяют, что их вины здесь нет, "Нафтогаз" не выделил лимиты газа для "Криворожской теплоцентрали" из-за долгов предыдущих лет.

Без тепла сейчас и еще два города на Днепропетровщине – Каменское и Павлоград. Не отапливаются там 130 садиков, почти сотня школ и более двух десятков больниц. В Павлограде школьники больше недели на дополнительных каникулах, в Каменском они начались сегодня.

Почему так случилось? Это вопрос к руководителям районов, потому что именно от них зависит своевременность заключения договоров на поставку газа, своевременность подготовки отопительного сезона в учреждениях социальной сферы,

– сказала начальница областного отдела Госпотребслужби Неля Полюхович.

Без отопления до сих пор и город Смела – учебные заведения там закрыли, а детей перевели на дистанционное обучение до начала отопительного сезона. Город до сих пор не получил номинаций на газ и имеет большие долги за предыдущий год. Погасить их и купить голубое топливо – средств в городской казне нет.

Они имели очень большие задолженности перед "Черкассыгаз", затем они были переданы в "Нафтогаз". Они должны 80 миллионов за то, что допускали потребление газа без счетчиков, поэтому должны нам значительные суммы, и я не вижу никаких перспектив по их погашению,

– рассказал председатель правления компании Черкассыгаз Сергей Буян.

На сессии горсовета депутаты решили взять кредит на 15 миллионов гривен, чтобы включить отопление. Но пока это только планы, так когда же будет отопление в городе – чиновники не прогнозируют.

Неутешительная ситуация и в Херсоне – местной ТЭЦ, которая отапливает более 50% жилых домов города, половину школ и часть больниц не дали лимиты на газ. Официально сообщения еще нет, но возможно, что учебный процесс временно приостановят в трех десятках местных школ.