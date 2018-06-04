Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты

В жаркие летние дни особенно хочется чего-то освежающего и бодрящего. Замечательным решением будут холодные коктейли на основе кофе. Тем более, приготовить такой напиток совсем несложно.

Предлагаем три рецепта вкусных кофейных коктейлей.

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Фраппучино

Двойное эспрессо, 100 миллилитров холодного молока, сахар и лед перемешайте блендером до мелкой крошки, подавать в высоком стакане с соломинкой. Если вы любитель сладенького, то можно добавить карамельного или шоколадного сиропа.



Как приготовить фрапучино

Спасаться от жары можно не только кофе и коктейлями. Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в напитках:

Кофейный коктейль "Вечерний"

В турку, кроме кофе, насыпьте корицу и сахар, добавьте воду и подогрейте смесь, постоянно перемешивая на маленьком огне. В полученный сироп положите ложечку меда. Затем добавьте сироп в охлажденный кофе, тогда смешайте с соком голубики или черники и поставьте на некоторое время в холодильник, чтобы подать охлажденным.



Холодный кофейный коктейль "Вечерний"

Персиково-кофейный коктейль

Доведите до кипения молоко и добавьте в него корицу и ваниль. Затем охладите и взбейте в блендере вместе с персиком. Смешайте персиково-кокосовое молоко с холодным кофе и добавьте лед. Напиток можно украсить сухим какао.



Рецепт холодного персико-кофейного коктейля