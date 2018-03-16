Холостяк 8 сезон 2 выпуск: почему приехала полиция и очень трогательный жест Рождена

16 марта на телеканале СТБ выходит 2 выпуск 8 сезона шоу "Холостяк" .Музыкант и холостяк Рожден Ануси продолжает знакомство с 14 своими потенциальными невестами.

Во втором выпуске шоу "Холосяк 8 сезон" Рожден рассказал, что сейчас в проекте остались особые девушки, каждая из них по-своему привлекает Холостяка.

"Холостяк" 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: девушки отправились в путешествие по Украине​

После первой церемонии роз из 26 девушек дальше прошли только 14, одна из которых даже не присутствовала на встрече – в этот день она праздновала день рождения с сыном.

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В доме уже возник первый конфликт – девушки долго ждали Риму и не могли понять, куда исчезла девушка. Как выяснилось, Рима просто гуляла по территории. Это очень разозлило девушек, некоторые даже объявили девушке "войну".​

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Далее девушек ждала настоящая неожиданность – к дому прибыли трейлер, девушки отправляются в путешествие по самым загадочным и романтическим местам Украины. В трейлере может поместиться 4 девушки. В транспорте девушек ждала неожиданность – письма с деньгами. При этом ни в одном из трейлеров Рождена не было.

Холостяк уехал, чтобы познакомиться с последней 14 девушкой, которую он выбрал, однако, которую еще не видел. В прошлом выпуске таинственная незнакомка прислала вместо себя телефон. Поэтому сегодня Рожден отправился, чтобы наконец с ней познакомиться.

Незнакомкой оказалась 22-летняя Настя из Жмеринки. Ее первый муж был из обеспеченной семьи, однако когда она забеременела, его родственники требовали сделать аборт. Девушка решила таки родить. Сейчас за мальчиком ухаживают ее родители, потому что Настя очень много работает.

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"Холостяк" 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: Холостяк привез еще одну участницу

Приезд Рождена стал неожиданностью для девушки. Она очень стеснялась, ведь была в повседневной одежде. Однако, Холостяк смог увидеть ее хрупкость и красоту. Рожден нашел общий язык не только с Настей, но и с ее сыном Матвеем.

Между тем девушки из трейлеров сделали привал и отоварилась за деньги, оставленные Холостяком.

Девушки уже прибыли на первое место назначения и устроили "допрос" Риме. Они решили выяснить, куда девушка выходит гулять, они заподозрили, что Римы есть любимый вне проекта. Однако, в этот момент приехал Рожден и шокировал девушек, представив еще одну участницу Настю. Конечно новенькую девушки приняли не очень приветливо.

После этого Рима решила признаться, куда она на самом деле ездила после вечеринки. По ее словам, она ездила, чтобы "обнять свою сестру".

Неожиданно Рожден пригласил на свидание учительницу Олю, которую Холостяк хотел узнать лучше. Ранее девушка призналась, что она никогда не встречалась. Теперь она объяснила, что имела очень неудачную первую влюбленность, и теперь боится, что не понравится парню. После общения с учительницей Рожден признался, что девушка его привлекает, однако он чувствует, что за этим образом скрывается другая девушка, которую он пока не может разглядеть.

После этого Рожден устроил первое свидание с еще одной Олей, которая на конкурсе талантов завоевала для себя это первое свидание. Холостяк устроил свидание на воздушном шаре. Остальные девушки не скрывали зависти. После этого пару ожидал столик на берегу водоема.

Ольга тоже призналась Холостяку, что имела очень неудачные первые отношения, ее парень не был честным, поэтому сейчас она не доверяет мужчинам. Рожден решил не оттягивать дальше свой выбор и вручил девушке уже вторую розу.

"Холостяк" 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: первое свидание с Олей​

В то же время еще двух девушек ждало приглашение на свидание - одновременно с Холостяком должны встретиться Настя и Рима. Рожден пояснил, что обе девушки оставили впечатление сильных девушек, поэтому решил объединить обеих на свидании.

Свидание Рожден устроил в пещере. Обеих девушек переодели и провели технику безопасности. Настя двигалась по пещере первой, она шла и всю дорогу шутила, что понравилось музыканту. При этом он уделял внимание и Риме, постоянно держа ее за руку и подбадривая девушку. Этот путь был небесполезен – в середине пещеры их ждал накрытый стол со свечами – невероятное зрелище.

Рожден услышав откровения девушек, решил и сам поделиться сокровенной историей. Длинные отношения длились 4 года, однако девушка так и "не дотерпела", и ушла к его другу.

"В тот момент я потерял двух близких людей: любовь и лучшего друга", – рассказал музыкант.

После откровенного разговора с обеими Рожден выбрал Настю. Поэтому первой, кто покинул проект стала Рима. И уже на обратном пути девушка рассказала, что она не показывает эмоций, потому что так научил ее отец, который является очень морально сильным человеком. Поэтому Рожден не смог не отреагировать на такую откровенность Римы, поэтому тоже вручил ей долгожданную розу.

"Холостяк" 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: свидание на троих​

Уже на следующий день девушек ожидало продолжение путешествия.

Перед церемонией роз Рожден решил поговорить с Машей. И на улице был настоящий сюрприз – полицейские, ждали Риму. На месте присутствовал адвокат, который заявил, что к нему обратилась ее сестра и сообщила: Риму похитили и силой удерживают в неволе. Девушка призналась, что действительно звонила сестре и пожаловалась, что ей грустно.

Рожден решил, что это вина Рима, ведь она так построила разговор, что сестра вынуждена была обратиться в полицию. Поэтому Холостяк вынужден был забрать розу.

После неприятного инцидента Рожден вернулся к разговору с Машей. Девушка призналась, что ее первый парень был нечестен с ней. Он хотел, чтобы девушка больше расспросила о нем, однако ее вопросы были слишком общими, поэтому не удовлетворили Холостяка.

На церемонии роз первой Рожден позвал Галю и сразу вручил розу. Именно Галя была той девушкой, кто получил последний цветок во время первой церемонии. Маша тоже получила заветный цветок.

Розу получили Арина, Марина, Иванна и Наталья.

Позвав учительницу Олю Рожден заявил, что не верит, что девушка может измениться. Он добавил, что ей надо самостоятельно разобраться в себе, поэтому сейчас не может дать ей этот цветок.

Без розы осталась и 20-летняя студентка Маша. Рожден считает, что у девушки были проблемы с отношениями, потому что она сама сделала такой выбор. Холостяк считает, что девушка должна научиться брать на себя ответственность.

"Холостяк" 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: почему на проект приехала полиция​

Следующей к Холостяку подошла Анна. Он отметил ее честность, поэтому вручил ей розу.

На подносе уже не было ни одного цветка, поэтому Настя, которая осталась одна, решила, что тоже остается без цветка. Однако, Рожден не был готов прощаться с ней. Он вручил девушке игрушечную машину, которую ранее нарисовал ее сын Матвей. Такой нежный шаг Холостяка оценили все девушки. Наконец он вручил Насте еще и розу.

"Холостяк" 8 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: церемония роз

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.