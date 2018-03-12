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Холостяк 8 сезон: что известно об участницах романтического шоу

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Холостяк 8 сезон: участницы, биографии, фото
Холостяк 8 сезон: участницы, биографии, фото / 24 Канал

Самое романтическое шоу страны "Холостяк" 8 сезон началось уже 9 марта 2018 года. Главным героем проекта в Украине станет музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

Во время первого выпуска шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден Ануси начал знакомиться с первыми участницами шоу. Все девушки боролись за внимание Рождена как могли – внешним видом, инициативностью, оригинальными подарками, творческим подходом и чувством юмора.

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После первой церемонии роз из 26 девушек дальше прошли только 14, одна из которых даже не присутствовала на встрече – в этот день она праздновала день рождения с сыном. О первых 13 участницах – читайте дальше.

Холостяк 8 сезон: участницы шоу

Аня

Возраст: 26 лет
Знак зодиака: Рак
Город: Днепр
Чем занимается: журналист в пресс-центре

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Аня

Арина

Возраст: 25 лет
Знак зодиака: Скорпион
Город: Киев
Чем занимается: основатель и руководитель Академии современного этикета

Читайте также: Холостяк 8 сезон: что известно о главном герое шоу – Рождене

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Арина

Галина

Возраст: 24 года
Знак зодиака: Телец
Город: Самбор, Львовская обл.
Сейчас не работает

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Галина

Иванна

Возраст: 21 год
Знак зодиака: Овен
Город: Луцк
Чем занимается: переводчик польского языка

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Иванна

Марина

Возраст: 25 лет
Знак зодиака: Весы
Город: Одесса
Чем занимается: пишет книгу

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Марина

Наташа

Возраст: 27 лет
Знак зодиака: Телец
Город: Донецк
Чем занимается: фитнес-тренер

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Наташа

Оля

Возраст: 22 года
Знак зодиака: Дева
Город: Смела
Чем занимается: модель

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Оля

Маша

Возраст: 20 лет
Знак зодиака: Стрелец
Город: Киев
Чем занимается: студентка

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Маша

Настя

Возраст: 27 лет
Знак зодиака: Весы
Город: Днепр
Чем занимается: частный предприниматель

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Настя

Маша

Возраст: 20 лет
Знак зодиака: Дева
Город: Киев
Чем занимается: переводчик-фрилансер

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Маша

Римма

Возраст: 23 года
Знак зодиака: Овен
Город: Павлоград
Чем занимается: певица

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Римма

Оля

Возраст: 21 год
Знак зодиака: Рак
Город: Макеевка
Чем занимается: учитель начальных классов

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Оля

Яна

Возраст: 24 года
Знак зодиака: Дева
Город: Киев
Чем занимается: геймер

Холостяк 8: учасниці
Участница шоу Холостяк 8 – Яна

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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