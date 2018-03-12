Холостяк 8 сезон: что известно об участницах романтического шоу
Самое романтическое шоу страны "Холостяк" 8 сезон началось уже 9 марта 2018 года. Главным героем проекта в Украине станет музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).
Во время первого выпуска шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден Ануси начал знакомиться с первыми участницами шоу. Все девушки боролись за внимание Рождена как могли – внешним видом, инициативностью, оригинальными подарками, творческим подходом и чувством юмора.
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После первой церемонии роз из 26 девушек дальше прошли только 14, одна из которых даже не присутствовала на встрече – в этот день она праздновала день рождения с сыном. О первых 13 участницах – читайте дальше.
Холостяк 8 сезон: участницы шоу
Аня
Возраст: 26 лет
Знак зодиака: Рак
Город: Днепр
Чем занимается: журналист в пресс-центре
Участница шоу Холостяк 8 – Аня
Арина
Возраст: 25 лет
Знак зодиака: Скорпион
Город: Киев
Чем занимается: основатель и руководитель Академии современного этикета
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Участница шоу Холостяк 8 – Арина
Галина
Возраст: 24 года
Знак зодиака: Телец
Город: Самбор, Львовская обл.
Сейчас не работает
Участница шоу Холостяк 8 – Галина
Иванна
Возраст: 21 год
Знак зодиака: Овен
Город: Луцк
Чем занимается: переводчик польского языка
Участница шоу Холостяк 8 – Иванна
Марина
Возраст: 25 лет
Знак зодиака: Весы
Город: Одесса
Чем занимается: пишет книгу
Участница шоу Холостяк 8 – Марина
Наташа
Возраст: 27 лет
Знак зодиака: Телец
Город: Донецк
Чем занимается: фитнес-тренер
Участница шоу Холостяк 8 – Наташа
Оля
Возраст: 22 года
Знак зодиака: Дева
Город: Смела
Чем занимается: модель
Участница шоу Холостяк 8 – Оля
Маша
Возраст: 20 лет
Знак зодиака: Стрелец
Город: Киев
Чем занимается: студентка
Участница шоу Холостяк 8 – Маша
Настя
Возраст: 27 лет
Знак зодиака: Весы
Город: Днепр
Чем занимается: частный предприниматель
Участница шоу Холостяк 8 – Настя
Маша
Возраст: 20 лет
Знак зодиака: Дева
Город: Киев
Чем занимается: переводчик-фрилансер
Участница шоу Холостяк 8 – Маша
Римма
Возраст: 23 года
Знак зодиака: Овен
Город: Павлоград
Чем занимается: певица
Участница шоу Холостяк 8 – Римма
Оля
Возраст: 21 год
Знак зодиака: Рак
Город: Макеевка
Чем занимается: учитель начальных классов
Участница шоу Холостяк 8 – Оля
Яна
Возраст: 24 года
Знак зодиака: Дева
Город: Киев
Чем занимается: геймер
Участница шоу Холостяк 8 – Яна