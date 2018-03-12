Холостяк 8 сезон: что известно об участницах романтического шоу

Самое романтическое шоу страны "Холостяк" 8 сезон началось уже 9 марта 2018 года. Главным героем проекта в Украине станет музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

Во время первого выпуска шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден Ануси начал знакомиться с первыми участницами шоу. Все девушки боролись за внимание Рождена как могли – внешним видом, инициативностью, оригинальными подарками, творческим подходом и чувством юмора.

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После первой церемонии роз из 26 девушек дальше прошли только 14, одна из которых даже не присутствовала на встрече – в этот день она праздновала день рождения с сыном. О первых 13 участницах – читайте дальше.

Холостяк 8 сезон: участницы шоу

Аня

Возраст: 26 лет

Знак зодиака: Рак

Город: Днепр

Чем занимается: журналист в пресс-центре



Участница шоу Холостяк 8 – Аня

Арина

Возраст: 25 лет

Знак зодиака: Скорпион

Город: Киев

Чем занимается: основатель и руководитель Академии современного этикета

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Участница шоу Холостяк 8 – Арина

Галина

Возраст: 24 года

Знак зодиака: Телец

Город: Самбор, Львовская обл.

Сейчас не работает



Участница шоу Холостяк 8 – Галина

Иванна

Возраст: 21 год

Знак зодиака: Овен

Город: Луцк

Чем занимается: переводчик польского языка



Участница шоу Холостяк 8 – Иванна

Марина

Возраст: 25 лет

Знак зодиака: Весы

Город: Одесса

Чем занимается: пишет книгу



Участница шоу Холостяк 8 – Марина

Наташа

Возраст: 27 лет

Знак зодиака: Телец

Город: Донецк

Чем занимается: фитнес-тренер



Участница шоу Холостяк 8 – Наташа

Оля

Возраст: 22 года

Знак зодиака: Дева

Город: Смела

Чем занимается: модель



Участница шоу Холостяк 8 – Оля

Маша

Возраст: 20 лет

Знак зодиака: Стрелец

Город: Киев

Чем занимается: студентка



Участница шоу Холостяк 8 – Маша

Настя

Возраст: 27 лет

Знак зодиака: Весы

Город: Днепр

Чем занимается: частный предприниматель



Участница шоу Холостяк 8 – Настя

Маша

Возраст: 20 лет

Знак зодиака: Дева

Город: Киев

Чем занимается: переводчик-фрилансер



Участница шоу Холостяк 8 – Маша

Римма

Возраст: 23 года

Знак зодиака: Овен

Город: Павлоград

Чем занимается: певица



Участница шоу Холостяк 8 – Римма

Оля

Возраст: 21 год

Знак зодиака: Рак

Город: Макеевка

Чем занимается: учитель начальных классов



Участница шоу Холостяк 8 – Оля

Яна

Возраст: 24 года

Знак зодиака: Дева

Город: Киев

Чем занимается: геймер



Участница шоу Холостяк 8 – Яна