Холостяк 8 сезон 10 выпуск: знакомство с родителями, опасное прошлое Галины

11 мая на телеканале СТБ выходит 10 выпуск 8 сезона шоу "Холостяк". Холостяк Рожден Ануси продолжает выбирать свою половинку. Девушек осталось только трое.

В 10 выпуске шоу "Холостяк 8 сезон" Рождена и девушек ждет серьезный шаг – знакомство с родителями.

Читайте также: Холостяк 8 сезон 9 выпуск: проект покинули Оля, Яна и Анетти

Холостяк 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: первая встреча с родителями Галины

Первой на встречу с Рожденом ждала семья Галины. В Самборе, родном городе девушки, для пары накрыли богатый стол. В частности, приготовили и борщ, любимое блюдо Холостяка. Но уютного обеда не получилось. Гале прием не понравился и она начала критиковать работу родителей. Неудобство чувствовал и сам Рожден.

Холостяк 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: капризы Гали

После застолья Рожден попытался откровенно пообщаться с мамой. Однако, больше вопросов ставила Галина мама. И в результате она решила, что Рожден пока не готов к серьезным отношениям.

Читайте также: Холостяк 8 сезон 9 выпуск: кому Рожден подарил "сердце", непредсказуемая церемония роз

Далее Холостяк пошел говорить с отцом девушки. Он признался мужчине, что сам мечтает о такой большой семье. В отличие от мамы, отец потенциального зятя оценил положительно. А пока мужчины говорили, Галя капризничала. Она возмущалась, что родители организовали плохой прием.

Мама выразила тревогу относительно отношений с певцом, ведь его гастроли могут разрушить отношения. Это возмутило Галину до слез.

А сестра Галины рассказала про опасного бывшего парня Галины. Его одержимость девушкой переросла в настоящее преследование. Он пытался связаться с девушкой, когда она была на проекте.

Уже после общения с родными, когда Рожден с Галиной остались вдвоем, мужчина обратил внимание на недопустимое поведение Гали с семьей.

Вторыми на Рождена ждала семья Иванны. Но сначала девушка повела музыканта не в родной дом, а в Луцкий замок – очень романтическое место для девушки.

В доме Иванки была более уютная атмосфера. Во время откровенного разговора с родителями Холостяк отметил, что ему сложно понять, когда девушка настоящая, а когда играет роль. Родители тоже признали, что их дочь часто прибегает к фальши в своем поведении.

Также родители задавали парню несколько каверзных вопросов, о том, готов ли он к созданию семьи и много ли времени он проводит на гастролях. На все эти вопросы Рожден достойно реагировал и отвечал.

Под конец встречи не выдержали нервы и у Иванны. И родители, и друзья заметили, что девушка не умеет быть собой. Это растрогало девушку и она убежала со слезами на глазах. Но Рожден пошел за девушкой и объяснил ей, что надо быть искренней.

Наконец дошла очередь, чтобы пообщаться с семьей Натальи. У девушки сложилась сложная ситуация с родителями – девушка не живет с ними с 13 лет. Поэтому потенциального жениха Наталья решила познакомить со своим тренером, который сделал для девушки больше, чем родной отец.

Но перед важной встречей девушка решила повести музыканта на танцы.

Несмотря на то, что Рожден певец, танцы давались ему сложно. Однако, он видел, насколько это важно для Натальи, поэтому старался станцевать лучше.

Но самое сложное было еще впереди. Тренер Натальи был куда более серьезным в беседе с Холостяком, чем предыдущие родители. Он сразу начал выпытывать у Рождена о его намерениях и даже не давал шанс, чтобы подумать. Как пояснил тренер – ответ должен идти из души, а не из головы.

Но дальше он немного подобрел и заметил, что с Рожденом Наталья выглядит очень счастливо.

После общения тет-а-тет с Натальей Рожден решил не ждать церемонии роз и вручил цветок сразу.

Наконец наступила церемония роз. Девушки нервничали, за исключением Натальи, которая пришла на церемонию уже с цветком.

Холостяк 8 сезон 10 выпуск смотреть онлайн: церемония роз

Первой Рожден вспомнил про Иванку, он признался, что его беспокоит фальшивость девушки, ее неискренность. И все же он добавил, что встреча прошла в очень уютной атмосфере, и он вручил ей розу. Однако, еще раз сказал, что хочет видеть Иванну настоящей.

Далее подошла Галина и Рожден снова напомнил ей о недопустимом поведении с родителями. Музыкант рассказал, что в его семье должна быть совсем другая атмосфера. Но несмотря на критику Холостяк подарил девушке цветок и добавил, что он тоже хочет познакомить ее со своими родителями. В дополнение музыкант дал девушке еще и пиджак, ведь у Галины было слишком откровенное платье, которое не давало парню сосредоточиться.

А это значит, что в этом выпуске ни одна из девушек не ушла из проекта. Уже в следующем выпуске красавиц ждет знакомство с родителями Холостяка.