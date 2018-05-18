Холостяк 8 сезон 11 выпуск: проект покинула Наталья

В 11 выпуске 8 сезона Холостяка, что который выходит на телеканале СТБ, проект покинула Наталья. Осталось всего две девушки, которые в следующем выпуске будут бороться за руку и сердце Рождена Ануси.

У 8 сезоне Холостяка на сердце Рождена претендовали 26 девушек, но в финал попали лишь двое.

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Во время церемонии роз Рожден заметил, что Наталья произвела хорошее впечатление на его родителей. Однако, ему строить отношения с Натальей сложно. Он отметил, что в начале их знакомства девушка скрывала свой конфликтный характер, то сейчас она стала все это демонстрировать.

Поэтому Холостяк сказал, что они отношения уже не смогут построить. На этом проект для девушки закончился.

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