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Холостяк 8 сезон 11 выпуск: проект покинула Наталья

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Холостяк 8 сезон 11 выпуск
Холостяк 8 сезон 11 выпуск / 24 Канал

В 11 выпуске 8 сезона Холостяка, что который выходит на телеканале СТБ, проект покинула Наталья. Осталось всего две девушки, которые в следующем выпуске будут бороться за руку и сердце Рождена Ануси.

У 8 сезоне Холостяка на сердце Рождена претендовали 26 девушек, но в финал попали лишь двое.

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Во время церемонии роз Рожден заметил, что Наталья произвела хорошее впечатление на его родителей. Однако, ему строить отношения с Натальей сложно. Он отметил, что в начале их знакомства девушка скрывала свой конфликтный характер, то сейчас она стала все это демонстрировать.

Поэтому Холостяк сказал, что они отношения уже не смогут построить. На этом проект для девушки закончился.

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"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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