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Холостяк 8 сезон 11 выпуск: Рожден познакомил девушек с родителями, последняя церемония роз

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Холостяк 8 сезон 11 выпуск
Холостяк 8 сезон 11 выпуск

18 мая на телеканале СТБ выходит 11 выпуск 8 сезона шоу "Холостяк". Холостяк Рожден Ануси продолжает выбирать свою половинку. Девушек осталось только трое. Кто покинет проект за пробку в финал - узнаем в скором времени.

В 11 выпуске шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден представит 3 девушек – Галину, Наталью и Иванну своей семье. Рожден везет девушек в Одессу – свой родной город. Специально для этого сестра музыканта прилетела из другой страны, чтобы увидеть избранника Рождена.

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Первой в Одессу приехала Иванна. Рожден устроил для девушки экскурсию по важным для музыканта местам, а также представил Иванну другу детства, с которым ранее он читал рэп.

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: Рожден рассказал о своей "рэп-карьере"

 

Рожден знайомить зі своїм другом _____ #холостяк8

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

Для знакомства с родителями Иванна приготовила подарок – теплый плед, чем произвела хорошее первое впечатление.

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И не все шло так гладко. Один из первых вопросов родителей о детях,  готова ли Иванна к продолжению рода. Девушка честно ответила, что пока не готова, чем немного насторожила родителей.

Во время разговора с мамой Рождена Иванна заинтересовала женщину, поэтому потенциальная свекровь осталась довольна. А вот сестру поведение девушки насторожило. Она тоже заметила, девушка немного неискренняя.

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: откровенные вопросы родителей к Иванне

Далее пришла очередь Натальи познакомиться с родными Холостяка. Он вспомнил девушке насыщенное предыдущее свидание, когда пара ходила на танцы. Так Рожден решил устроить еще одно экстремальное свидание – катание на скейтборде.

И девушка внезапно испугалась, даже думала, чтобы уйти со свидания. Поэтому Роджен отменил свои планы и решил просто прогуляться по вечерней Одессе.

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: свидание с Натальей

Наталья тоже произвела хорошее первое впечатление на родню Рождена. Заметно было, что девушка сильно волнуется, поэтому родственники очень поддерживали девушку.

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А вот на тет-а-тете с мамой Наталья уже не волновалась и разговор шел очень хорошо. Женщина дала немало ценных советов относительно отношений с Рожденом и для лучшего его понимания. Складывалось впечатление, что это не первая встреча, а разговор давних подруг. Холостяку мама призналась, что спортивный характер девушки ей очень импонирует. Также она отметила, что эта девушка была искренней и открытой.

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: откровенный разговор Натальи и матери

Наконец очередь дошла до Галины. Место встречи выбрали необычное – торговый центр. С Галиной Рожден решил не устраивать передсвидание, а сразу передал Галю в руки матери. Девушки пошли на шопинг. Галя сразу же предупредила, что она очень эмоциональная девушка. И тут мама увидела опасность, ведь Роджен тоже очень эмоциональный, поэтому двум таким людям тяжело будет уживаться в паре.

И это была только первая часть знакомства с родней. Впереди встреча с отцом. Он решил развлечь Галю игрой в бильярд. Девушка не стала ждать, когда "допрос" устроит отец и сама перешла к вопросам. Она расспросила знакомил ли ранее Рожден родителей с девушками, какая девушка ему подойдет и другие интересные вопросы.

 

Тет з батьком Рождена _____ #холостяк8

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: Галя пошла с мамой Рождена на шопинг

И Холостяка и его родных волновал еще один вопрос – когда Галя перестанет учиться и устроится наконец на работу. Настоящий допрос устроил здесь Рожден, он просил девушку рассказать о своих планах на будущее. Четкого ответа Галя не дала, но заверила, что планы есть.

 

Як вам знайомство з Галею? _____ #холостяк8

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

Уже когда Галя ушла, оба родителя отметили сложный характер девушки, а мать добавила, что им обоим придется меняться, если они захотят построить отношения.

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: последняя церемония роз

Церемония роз началась необычно – Рожден появился без роз. Первым он позвал Галину. Он решил поговорить с девушкой с глазу на глаз. Он снова попытался объяснить девушке, что ее план для развития не должен зависеть от партнера. После этого он вручил Галине розу.

Дальше Рожден решил пообщаться с Натальей. Он заметил, что девушка произвела хорошее впечатление на его родителей. Однако, ему строить отношения с Натальей сложно. Поэтому именно эта девушка покидает проект.

 

Фіналістки проекту #холостяк8

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

К девушкам он вернулся уже без Натальи и принес последнюю розу Иванне.

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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