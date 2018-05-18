Холостяк 8 сезон 11 выпуск: Рожден познакомил девушек с родителями, последняя церемония роз

18 мая на телеканале СТБ выходит 11 выпуск 8 сезона шоу "Холостяк". Холостяк Рожден Ануси продолжает выбирать свою половинку. Девушек осталось только трое. Кто покинет проект за пробку в финал - узнаем в скором времени.

В 11 выпуске шоу "Холостяк 8 сезон" Рожден представит 3 девушек – Галину, Наталью и Иванну своей семье. Рожден везет девушек в Одессу – свой родной город. Специально для этого сестра музыканта прилетела из другой страны, чтобы увидеть избранника Рождена.

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Первой в Одессу приехала Иванна. Рожден устроил для девушки экскурсию по важным для музыканта местам, а также представил Иванну другу детства, с которым ранее он читал рэп.

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: Рожден рассказал о своей "рэп-карьере"

Для знакомства с родителями Иванна приготовила подарок – теплый плед, чем произвела хорошее первое впечатление.

Зустріч розпочато _____ #холостяк8#холостякстб#холостякУкраина#холостякУкраїна#holostyakstb#Holostyak#bachelor#bachelor8 Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 18 Май 2018 в 10:21 PDT

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И не все шло так гладко. Один из первых вопросов родителей о детях, готова ли Иванна к продолжению рода. Девушка честно ответила, что пока не готова, чем немного насторожила родителей.

Во время разговора с мамой Рождена Иванна заинтересовала женщину, поэтому потенциальная свекровь осталась довольна. А вот сестру поведение девушки насторожило. Она тоже заметила, девушка немного неискренняя.

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: откровенные вопросы родителей к Иванне

Далее пришла очередь Натальи познакомиться с родными Холостяка. Он вспомнил девушке насыщенное предыдущее свидание, когда пара ходила на танцы. Так Рожден решил устроить еще одно экстремальное свидание – катание на скейтборде.

И девушка внезапно испугалась, даже думала, чтобы уйти со свидания. Поэтому Роджен отменил свои планы и решил просто прогуляться по вечерней Одессе.

Холостяк 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: свидание с Натальей

Наталья тоже произвела хорошее первое впечатление на родню Рождена. Заметно было, что девушка сильно волнуется, поэтому родственники очень поддерживали девушку.

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