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Холостяк 8 сезон 2 выпуск: кто покинул проект

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Холостяк 8 сезон 2 выпуск кто покинул проект
Холостяк 8 сезон 2 выпуск кто покинул проект / 24 Канал

Завершился второй выпуск 8 сезона Холостяка. В этом выпуске своей розы не дождались сразу три девушки: Рима, Оля, и Маша.

После первой церемонии роз во время первого выпуска 8 сезона Холостяка из 26 девушек дальше прошли только 14, одна из которых даже не присутствовала на встрече - в этот день она праздновала день рождения с сыном.

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Рима уже получила розу от Холостяка, который вручил ей цветок на свидании. Перед церемонией роз Риму ждали полицейские. На месте присутствовал адвокат, который заявил, что к нему обратилась ее сестра и сообщила: Риму похитили и силой удерживают в неволе. Девушка призналась, что действительно звонила сестре и пожаловалась, что ей грустно.

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Рожден решил, что это вина Римы, ведь она так построила разговор, что сестра вынуждена была обратиться в полицию. Поэтому Холостяк вынужден был забрать розу.

Не получила розу и учительница Ольга. Рожден сказал, что ей надо самостоятельно разобраться в себе, поэтому сейчас не может дать ей этот цветок.

Без розы осталась и 20-летняя студентка Маша. Рожден считает, что у девушки были проблемы с отношениями, потому что она сама сделала такой выбор. Холостяк считает, что девушка должна научиться брать на себя ответственность.

Маша покинула проект . Згодні? #холостяк8

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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