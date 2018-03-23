Холостяк 8 сезон 3 выпуск: первый поцелуй и что означает белая роза

23 марта на телеканале СТБ выходит 3 выпуск 8 сезона шоу "Холостяк" .Музыкант и холостяк Рожден Ануси продолжает выбирать ту единственную, с которой он захочет создать семью. Девушек уже осталось 11, в предыдущем выпуске Рожден попрощался сразу с тремя.

В третьем выпуске шоу "Холосяк 8 сезон" девушки вместе с завидным холостяком отправились в Закарпатье.

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Первой на свидание с Рожденом снова идет Настя. Она уже была на свидании на прошлой неделе – Холостяк водил девушку в пещеры. Других девушек такое предложение очень возмутило, ведь четверо из них не были на свидании ни разу, а Настя уже идет на свидание во второй раз. Более того, в пояснительном приглашении было указано, что дресс-код – купальник. Этот факт еще больше насторожил девушек.

"Холостяк" 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: Настя неожиданно покинула проект​

Свидание Рожден устроил нетипичное – он решил искупаться с Настей в чанах. А пока девушка купалась в чанах, остальных потенциальных невест ждал сюрприз –белая роза. Эта роза позволяет конкурентке пойти на свидание с Холостяком, вместо той девушки, которую пригласил Рожден.

Эту белую розу ведущий решил отдать скромнице Галине, поскольку считает, что девушка должна быть смелее. Но девушку это совсем не порадовало, наоборот она расстроилась, что может отобрать у какой-то конкурентки свидание.

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"Лучше уйти из проекта", – прокомментировала розу скромная Галя.

Между тем следующей на свидание Холостяк позвал Марину. Перед Галиной сейчас велик соблазн, как у обладательницы белой розы, забрать свидание у Марины, или поступить благородно и отпустить конкурентку к Холостяку.

"Холостяк" 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: Настя неожиданно покинула проект​

На первой встрече Марина подарила Рождену картину. Поэтому он решил добавить в их отношения ярких красок и пригласил ее на арт-свидание. Но картиной пара не ограничилась и начала рисовать на телах друг друга. Позже Марина призналась, что почувствовала: между ними пробежала искра.

"Холостяк" 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: кто пойдет на индивидуальное свидание​

Но это была только половина свидания. Вторую половину они провели у камина с бутылочкой шампанского. Холостяк признался, что он тоже почувствовал влечение к Марине, хотелось быть с ней как можно ближе. Похоже свидание очень понравилось Рождену, потому что в результате он поцеловал Машу в щечку и вручил красную розу.

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"Холостяк" 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: страстное свидание с Машей

Между тем девушек ожидало новое приглашение – на свидание собираются сразу три девушки Марина, Арина и Наталья. Девушек ждала нетипичная встреча – свидание было на свежем воздухе, а из угощений – колоритная закарпатская брынза (соленый сыр).

Но девушки не просто будут смаковать сыр, но и попробуют сами его приготовить. Так как девушек было аж трое, а Холостяк только один, то каждая из них хотела переманить внимание на себя.

Поэтому Рожден решил пообщаться с каждой отдельно. Первой на откровенный разговор пошла Наталья. Свидание получилось очень экстремальное, ведь Холостяк решил прокатить девушку на буйволе.

Это было смело. Но когда Наталья рассказала о своем прошлом, то стало понятно, откуда у девушки столько силы. Она работает фитнес-тренером, а в детстве она профессионально занималась спортом и даже выступала за украинскую сборную. Но пережитые несколько травм заставили девушку отказаться от профессионального спорта.

"Холостяк" 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: свидание сразу с тремя​

Далее на частную беседу Рожден позвал Марину. Однако, разговор был сложным, потому что во многих вопросах у Холостяка и Марины были разные позиции. Пока разговор не пошел о творчестве. В результате Марина согласилась написать для Рождена стихотворение, а он пообещал написать девушке музыку.

Наконец пришла очередь Арины пообщаться тет-а-тет с Рожденом. Арина известна своими аристократическими манерами, поэтому музыкант решил взять у девушки урок правильного поведения. Похоже парень учится быстро, ведь позже он отдал Арине куртку, чтобы она не замерзла.

В конце тройного свидания Рожден появился только с одной розой в руках. Розу получила Наталья.

"Холостяк" 8 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: за что Наталья получила розу

Первой к Холостяку подошла Иванна. Рожден заметил, что ее видеообращение было интригующим, и он вручил девушке цветок. Следующей подошла Лена, она тоже получила розу, но при этом Холостяк заметил, что он не понял ее обращения. Получили розу также и Марина, Настя и Оля.

Когда к Холостяку пришла Арина, она вернула ему пиджак. Там Рождена ждал маленький подарок – рисунок машины и предложение прокатиться. Цветок она тоже держала.

Остались две девушки – Галина и Аня. С обоими Рожден общался очень мало, поэтому решил пообщаться с Аней прямо во время церемонии роз.

Короткий разговор понравился Холостяку и тот вручил Ане розу. Осталась одна роза и Галина. Девушка так и не воспользовалась своим шансом познакомиться с помощью белой розы. Рожден решил пообщаться с Галей на следующей неделе, поэтому тоже подарил ей розу.