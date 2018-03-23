Холостяк 8 сезон 3 выпуск: проект покинула Настя

Завершился второй выпуск 8 сезона Холостяка. В этом выпуске своей розы не дождалась Настя.

После второго выпуска 8 сезона Холостяка проект покинули трое девушек. Так, с 26 девушек дальше прошли только 11.

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Первой на свидание с Рожденом пошла Настя. Она уже была на свидании на прошлой неделе – Холостяк водил девушку в пещеры. Других девушек такое предложение очень возмутила, ведь четверо из них не были на свидании ни разу, а Настя уже идет на свидание во второй раз. Более того, в пояснительном приглашении было указано, что дресс-код – купальник. Этот факт еще больше насторожил девушек.

Свидание Рожден устроил нетипичное – он решил искупаться с Настей в чанах.

Рожден признался, что Настя ему нравится, однако он не уверен в серьезности девушки. Он решил, что отношений с Настей у него не получится, потому что они очень разные. Поэтому решил попрощаться с девушкой.

p> "Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой встретится с другом или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяке, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.