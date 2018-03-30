Холостяк 8 сезон 4 выпуск: самые провальные свидания на проекте, первая схватка между девушками

30 марта на телеканале СТБ выходит 4 выпуск 8 сезона шоу "Холостяк". Рожден Ануси продолжает поиски невесты. Девушек осталось только 10. Какая из девушек тоже не дождется розы – узнаем в скором времени.

В четвертом выпуске шоу "Холостяк 8 сезон" девушки уже месяц провели на проекте, а 5 из них не были ни на одном свидании с Холостяком.

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Между тем Галя не смогла простить, что на свидание снова пошла не она. Девушка не сдержала эмоций и расплакалась перед камерами.

Свидание Холостяк устроил специально для Яны, которая является большой фанаткой игр – Яну ждал Xbox. Однако, это не помогло девушке расслабиться. И все же Холостяку удалось вытянуть Яну на откровенный разговор – она ​​рассказала, что раньше играла очень много, до потери сознания. Тогда она поняла, что это слишком.

При этом она рассказала, что сейчас любит более "женские" штучки – плести, вышивать и готовить.

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Вечер Рождену очень понравился, и он сразу вручил девушке розу.

"Холостяк" 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: кто получил первую розу

После этого девушек ждал настоящий сюрприз – на свидание идут сразу четыре девушки – Настя, Арина, Оля и Марина. При этом Галя снова остается дома. При этом девушка вспомнила, что имеет белую розу, поэтому решила пойти вместо Ольги.

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Но девушка не расстроилась и передала через Галю подарок для Рождена – загадочное письмо.

"Холостяк" 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: групповое свидание

Кстати, Рожден был рад видеть Галю из-за того, что девушка наконец решилась это сделать. Все четыре девушки должны были сыграть игру "Что? Где? Когда?". Аню выбрали капитаном.

Во второй части свидания Холостяк покатался с Настей и Ариной в машине. Но свидание трудно было назвать приятным, ведь Арина продолжала быть "очень умной девушкой".

"Холостяк" 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: самое провальное свидание за весь проект

Масла в огонь подлила Настя, которая устроила настоящую истерику, потому что Холостяк уделил ей мало внимания. Она остановила машину и покинула авто. Однако Рожден повел себя очень мило – побежал за девушкой и обнял. Это исчерпало конфликт. Но позже он добавил, что Настя спекулировала на своих эмоциях. Музыкант назвал это свидание провальным.

Следующей на разговор с Родженом отправилась Аня. Свидание прошло в гораздо более спокойной обстановке.

С Галей он так и не пообщался, но уже решил вручить одной девушке розу. Желанный цветок получила Аня.

Наконец на заветное свидание пошла Галя. Он объяснил девушке, что не приглашал ее на свидание, ведь у нее уже была привилегия – белая роза. Он добавил, что такая уверенная в себе Галя нравится ему гораздо больше.

"Холостяк" 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: Галя дождалась разговора тет-а-тет

Уже когда девушки вернулись на проект, эмоции между Настей и Ариной не угасли. Они устроили настоящую словесную перепалку. Между тем Иванка решила схитрить и сама пригласила Рождена на свидание через видеообращение.

Иванна устроила настоящие шпионские игры – подарила Холостяку рацию и начала водить Рождена. Но такие игры совсем не понравились музыканту. Он пояснил Иванне, что любит инициативных девушек, однако такие игры ему не нравятся.

Но во время живого общения свидание перешло на новый уровень. А завершилось все тем, что Рожден с Иванной спели вместе. Певец признался, что влюбился в ее голос.

"Холостяк" 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: Иванка устроила для Рождена квест

Когда девушки уже собрались на церемонии роз, Рожден решил пообщаться с Олей, у которой Галя забрала свидания.

"Холостяк" 8 сезон 4 выпуск смотреть онлайн: церемония роз

Первой на этот раз к Холостяку подошла Галя и сразу же получила розу. Далее Рожден позвал Машу, которая также добилась своей розы. Получила цветок и Наталья. Следующей к Холостяку подошла Марина, которая также вернулась с цветком. Подарил цветок музыкант и Ольге, но призвал ее быть проще.

Осталось всего 2 розы и три девушки – очевидно, что одна из них покинет проект. Рожден позвал к себе Иванну и объяснил, что свидание было очень странным. Однако, Холостяк решил дать их отношениям еще один шанс и вручил ей цветок. Следующей к мужчине подошла Настя, Рожден ей сразу заявил, что считает ее слезы манипуляцией. Но девушка все же получила второй шанс и последнюю розу. Очевидно, что без розы остается Арина.

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.