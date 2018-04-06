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Холостяк 8 сезон 5 выпуск: две новенькие на проекте и кому Рожден признался в симпатии

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Холостяк 8 сезон 5 выпуск
Холостяк 8 сезон 5 выпуск

6 апреля на телеканале СТБ выходит 5 выпуск 8 сезона шоу "Холостяк". Рожден Ануси продолжает поиски невесты. Девушек становится все меньше – их осталось всего 9. Какая из девушек тоже не дождется розы – узнаем в скором времени.

В 5 выпуске шоу "Холостяк 8 сезон" неожиданно появилась Анетт Жернова, бывшая участница "Холостяка", которая пыталась создать отношения с Иракли Макацария. Шаг за шагом девушка очаровывала холостяка и даже дошла до финала. Но стать его второй половинкой Анетт не суждено.

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Неделя началась с того, что девушки переехали в новый дом. И там их ждало приглашение на свидание – повезло Марии и Насте. Но девушки были встревожены, ведь это свидание может быть на выбывание и вернуться может только одна.

"Холостяк" 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: кто пошел на свидание с Рожденом

Рожден решил создать определенный дискомфорт для девушек и пригласил их на концерт. При такой встречи обоим достанется мало внимания от Холостяка. И тут на участников ждал еще один неприятный сюрприз – в зале были бывшие участницы "Холостяка".

Когда девушки встретились с Рожденом в гримерке, туда внезапно пришла бывшая участница Анетт и очень смутила обеих красавиц. Анетт откровенно заигрывала с Холостяком и в результате они договорились о встрече. Но на этом неприятный вечер для Маши и Насти не закончился – фанатка передала Рождену букет цветов и приглашение на свидание. Певец решил принять предложение и снова бросил девушек.

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Пообщавшись с фанаткой Настей Рожден заметил, что это был самый комфортный разговор за весь вечер. Поэтому Холостяк решил, что девушка присоединится к другим участницам на проекте.

"Холостяк" 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: в шоу появилась еще одна участница

Конечно, это мало понравилось девушкам.

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Маша решила взять ситуацию в свои руки, поэтому позвала Холостяка на откровенный разговор. Но откровенного разговора не получилось – певец признался, что очень устал после концерта.

"Холостяк" 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: участницы в ярости

На следующий день Рожден отправился на свидание с давней подругой Анетт. Девушка пригласила музыканта на лепку из глины. Они вспомнили первую встречу, а девушка призналась, что ее настоящее имя Аня. В результате певец решил, что и Аня достойна тоже присоединиться к участницам. Сказать, что это не понравилось участницам – это ничего не сказать. Девушки устроили настоящий бунт.

"Холостяк" 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: свидание с Анетт

Между тем на свидание Рожден позвал еще Марину, Галю и новенькую Настю. Однако Марина отказалась прийти. Зато двух других девушек привели на студию дубляжа – они попытались сделать пародию на известный фильм. Первая половина свидания прошла в веселой атмосфере. Однако, уже во второй половине Галя решила расставить все точки над "и", поэтому упрекнула Рождена за двоих новеньких участниц на проекте.

Но диалога здесь не получилось и музыкант попытался пообщаться с новенькой Настей, чтобы наверстать упущенное.

Наконец пришла очередь Гали. Девушка не скрывала, что ситуация ей не понравилась. Однако, Рождену удалось перестроить ситуацию и вывести девушку на романтический разговор. После общения с Галей Рожден шепнул на ухо девушке "ты мне нравишься".

Между тем Марина не может успокоиться и осталась в доме ожидать объяснений от Холостяка.

"Холостяк" 8 сезон 5 выпуск смотреть онлайн: бунт девушек на проекте

Послушав видеообращения девушек Рожден понял, что все девушки требуют одного – объяснения. Поэтому он решился прийти к девушкам, но не с простыми руками, а с огромным букетом роз. Похоже, что с Рожденом участницы не такие смелые и агрессивные, поэтому почти единогласно заявили, что проблемы никакой нет.

После этого Рожден решил поговорить с оскорбленной Мариной тет-а-тет. Но позицию девушки он так и не понял. Поэтому решил с ней попрощаться.

Дальше на разговор с Холостяком пошла Маша. Девушка, которая всегда кокетничает и флиртует с Рожденом, думала, что она в выигрышной позиции. Однако, теперь он пояснил, что Маша стала заложницей такого своего образа, и это ему не нравится. Рожден решил, что такое поведение Маши – это маска, поэтому Холостяк решил попрощаться с ней.

К счастью, больше девушек на этой неделе не покинут проект. Рожден решил не проводить церемонию роз.

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта The Bachelor.

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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