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Холостяк 8 сезон 5 выпуск: проект покинули Марина и Маша

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Холостяк 8 сезон 5 выпуск
Холостяк 8 сезон 5 выпуск

В 5 выпуске 8 сезона Холостяка, что выходит на телеканале СТБ, проект покинули .Марина и Маша. Следовательно. претенденток на сердце Рождена Ануси осталось 9.

Как известно, на сердце Рождена претендовали 26 девушек, и уже в 5 выпуске 8 сезона Холостяка в шоу осталось всего 9 красавиц.

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Этот выпуск был полон неожиданностей. В шоу появилось две новые участницы, которых девушки не хотели принять.

На этой неделе на свидание Рожден позвал Марину, Галю и новенькую Настю. Однако, Марина отказалась прийти. Зато двух других девушек он привел на студию дубляжа – они попытались сделать пародию на известный фильм.

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Между тем Марина не могла успокоиться и осталась в доме ожидать объяснений от Холостяка. Рожден пришел к участницам и расставил все точки над "и". После этого решил поговорить с оскорбленной Мариной тет-а-тет. И позицию девушки он так и не понял. Поэтому решил с ней попрощаться.

.

Далее на разговор с Холостяком пошла Маша. Девушка, которая всегда кокетничает и флиртует с Рожденом, думала, что она в выигрышной позиции. Однако, теперь от пояснил, что Маша стала заложницей такого своего образа, и это ему не нравится. Рожден решил, что такое поведение Маши – это маска, поэтому Холостяк решил попрощаться с ней.

"Холостяк" – реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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