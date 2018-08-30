Никита Добрынин стал Холостяком 9 сезона: что известно о главном герое шоу
Популярное шоу "Холостяк" 9 сезон начнется в марте 2019-го года и уже известно имя главного героя проекта. Так, девятым Холостяком станет теле- и радиоведущий Никита Добрынин.
Кто такой Никита Добрынин?
Никита Добрынин – 30-летний ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина", главный редактор мужского журнала XXL (Украина).
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Его карьера началась с работы на радио еще в далеком 2005 году в Черновцах. Тогда Никита еще был студентом факультета журналистики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.
В Черновцах он сменил два радио, после чего переехал в Киев, где начал работать на "Русском радио – Украина".
После чего Добрынин преуспел как телеведущий на всеукраинских каналах: он работал ведущим в программах "Да Просто", "Голос Страны", "Дикие и смешные", "Я люблю Украину" и др.
Практически все время ведущего занимают работа, спорт и путешествия. Рост девятого Холостяка – 182 см.
Стоит отметить, что Никита уже был женат, однако его брак с любимой Евгенией распался. Видимо, теперь он решил попытать счастье на проекте.
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