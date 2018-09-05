Холостяк 9 сезон: Никита Добрынин признался, почему распался его брак

В Украине анонсировали 9 сезон романтического шоу "Холостяк". Главный герой проекта Никита Добрынин уже был раз женат и откровенно рассказал, почему распались его предыдущие отношения.

Ведущий телеканала М1 и радиостанции "Русское радио Украина" Никита Добрынин дал откровенное интервью, сообщает СТБ. 30-летний "Холостяк" уже был один раз женат, но отношения распались 2 года назад. До этого пара прожила вместе 4 года.

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Никита Добрынин признался, что причиной распада отношений были разногласия во взглядах. Довольно быстро у пары исчезло доверие друг к другу, поэтому они решили расторгнуть брак.

Наше расставание было обоюдным желанием, мы просто осознали, что движемся в разных темпах, у нас были принципиальные разногласия во взглядах на мою профессию, в понимании того, куда нам дальше развиваться. Решающим моментом для меня был комфорт отношений. Когда исчезает доверие – пропадают и чувства,

– откровенно рассказал Никита Добрынин.

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 2 Вер 2018 р. о 11:11 PDT

По словам ведущего, он с экс-женой пытался спасти отношения. Пара даже отправилась в самый романтический город мира, однако это не помогло им восстановить чувство.

"Мы пытались все наладить. Однажды я спонтанно предложил поехать вместе подальше от родственников, знакомых, которые якобы знают, как тебе нужно жить. И мы это сделали, уехали в Париж, чтобы попробовать начать все заново или, как минимум, остаться друзьями. Но эта поездка не дала желаемого результата. Сегодня мы можем спокойно разговаривать, общаться, но прежних чувств уже не вернуть", – добавил Никита Добрынин.

К слову, 9 сезон романтического шоу "Холостяк" появится на телеэкранах страны в марте 2019 года.