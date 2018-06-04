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Холостяк 9 сезон: кто может стать главным героем шоу

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Холостяк 2019: кто будет новым героем 9 сезона шоу в Украине
Холостяк 2019: кто будет новым героем 9 сезона шоу в Украине / 24 Канал

Романтическое шоу "Холостяк" 8 сезон только недавно закончилось, но зрителей уже интересует вопрос, кто же станет Холостяком в 9 сезоне? Впервые за всю историю проекта именно зрители смогут выбрать главного Холостяка страны. На главную роль в шоу уже есть пять кандидатов, а еще одного – могут предлагать зрители.

Главным героем шоу "Холостяк" 8 сезон был музыкант Рожден Ануси, который в финале шоу выбрал Иванну. Девушка прошла все этапы шоу и получила обручальное кольцо от артиста, которое символизировало его чувства к ней.

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Сейчас СТБ проводит кастинги девушек на участие в 9 сезоне проекта. А вот кто станет главным Холостяком страны – пока неизвестно, но ведущая шоу Роза Аль-Намри назвала имена пяти претендентов на это звание. Еще одно место осталось для кандидата не из вышеназванной пятерки, который, по мнению зрителей, должен стать Холостяком в 2019 году. Однако как будут учитываться результаты голосования и будет ли приоритетным желание зрителей – пока неизвестно.

Голосовать можно на официальной странице "Холостяк" Украина в Facebook, на официальном сайте канала СТБ и в приложении "Телепортал".

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Кандидаты на 9 сезон "Холостяка"

В 9 сезоне на роль главного Холостяка страны претендуют пять очаровательных кандидатов:

Богдан Юсипчук – актер, самый красивый украинец планеты;

Сергей Цыбульский – бизнесмен;

Артем Приходько – продюсер, вице-чемпион шоссейных мотогонок;

Никита Добрынин – ведущий, главный редактор журнала "XXL"

Владислав Безрук – адвокат, владелец юридической компании

Кандидати на 9 сезон
Кандидаты на 9 сезон "Холостяка"

Кандидаты на 9 сезон "Холостяка": Богдан Юсипчук – биография

Богдан Юсипчук родился 5 июля 1988 года в Киеве в семье художников. Детство провел в городе Косов на Ивано-Франковщине. Первая эпизодическая роль была в документальном фильме "УПА 46", позже в сериале "Практическая магия" в 2007 году, после этого его пригласили сыграть милиционера в знаменитый телесериал "Возвращение Мухтара-4".

Через три года Богдан сыграл небольшую роль в сериале "Ловись, рыбка, большая и маленькая" и роль Руслана в "Возвращении Мухтара-6".

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В 2011 году Богдан Юсипчук получил две роли – в "Гранатовом браслете" и в "Возвращении Мухтара-7", где сыграл охранника супермаркета. В этом же году молодому украинскому актеру досталась первая большая роль: он сыграл Федора в фильме ужасов "Синевир". После этого его приглашают в еще одну подобную ленту под названием "Тени незабытых предков", которая вышла в широкий прокат на территории Украины в ноябре 2013 года.

В 2014 году завоевал титул "Мистер Украина 2014". В том же году в Торбее в Великобритании на международном конкурсе среди мужчин "Mr World" (Мистер мира) получил титул "Мистер Конгениальность" и получил третье место в соревнованиях по экстремальному спорту.

Кандидаты на 9 сезон "Холостяка": Сергей Цыбульский – биография

О нем есть очень мало информации. Известно, что Сергей Цыбульский – бизнесмен и сам воспитывает 2-летнего ребенка.

Кандидаты на 9 сезон "Холостяка": Артем Приходько – биография

Артем Приходько – украинский продюсер и основатель "Victoria Film Studios". Он выступил в роли продюсера в сериалах "Конвой", "Схватка", "Запретная любовь", "Пес", "Отдел 44". Кроме того, Приходько – вице-чемпион шоссейных мотогонок.

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Кандидаты на 9 сезон "Холостяка": Никита Добрынин – биография

Никита Добрынин – 30-летний радио- и телеведущий, модель, главный редактор журнала ХХL. Начал свою работу радиоведущим еще в далеком 2005 году в Черновцах. Там он сменил два радио, после чего переехал в Киев, где сразу же начал работу на "Русском радио – Украина".

После этого его карьера продолжилась на телевидении. Он работал ведущим в программах "Так Просто", "Голос Страны", "Дикие и смешные", "Я люблю Украину" и других. Никита был женат, но брак с его возлюбленной Евгенией распался. Видимо, теперь он решил попытать счастья на проекте.

Кандидаты на 9 сезон "Холостяка": Владислав Безрук – биография

Владислав Безрук – практикующий юрист и владелец юридической компании.

Кто из них станет главным героем 9 сезона "Холостяк" – узнаем уже совсем скоро!

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
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