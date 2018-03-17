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"Холостяк" Рожден Ануси признался, почему разорвал отношения с известной певицей

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Рожден Ануси и Анна Седокова
Рожден Ануси и Анна Седокова

Музыкант и саунд-продюсер Рожден Ануси рассказал детали отношений с певицей Анной Седоковой. Кроме этого, певец заявил, что именно стало причиной прекращения романа со звездой.

Участник популярного телепроекта "Холостяк" Рожден Ануси, который недавно подтвердил информацию СМИ об отношениях с экс-участником популярной группы "ВИА Гра" Анной Седоковой, заявил, что хотел стать отцом для детей певицы. Однако впоследствии пара решила разойтись.

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Тогда ни Рожден Ануси, ни Анна Седокова не комментировали все слухи, которые просачивались в прессу, передает журнал Viva. Однако после запуска проекта "Холостяк" саунд-продюсер все же признался, что стало причиной прекращения отношений с известной певицей. Так, по словам Рождена, они были слишком разными.

Почему не сложилось? Думаю, можно даже не ставить этот вопрос, а посмотреть на Аню, на ее жизнь, на ее окружение и на то, что с ней происходит. Посмотреть на меня, что со мной происходит. Кажется, очевидно и понятно, что мы немного разные. Вот и все,
— отметил Рожден Ануси.

Напомним, что 9 марта 2018 года стартовало самое романтичное шоу страны "Холостяк". Главным героем проекта стал музыкант Рожден Ануси. более известный по сценическим именем ROZHDEN. Хотя мужчина не получил специального образования, но все же самостоятельно научился играть на музыкальных инструментах и ​​открыл свою студию звукозаписи в Одессе.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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