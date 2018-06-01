Холостяк снова выбрал по сценарию, – Рожден Ануси удивил загадочным постом

Рожден Ануси после завершения проекта "Холостяк" решил прокомментировать финал шоу. Однако загадочное сообщение вызвало резонанс в сети.

Долгожданный финал романтического проекта "Холостяк" состоялся 25 мая. Певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. И хотя зрители надеялись, что избранницей знаменитости будет зажигательная Галина, Холостяк отдал предпочтение нежной Иванне.

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На такое завершение проекта девушки отреагировали по-разному. Иванна пылко целовала Рождена, а своенравная Галина подарила молчание и отказалась обнимать Холостяка. Девушка отметила, что участники шоу не имеют счастливых отношений с выбранной пассией, поскольку выбирают не ту. Так Галина намекнула, что Рожден ошибся, отдав предпочтение Иванне.

Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 1:21 PDT

После завершения шоу Рожден Ануси не комментировал финал "Холостяка" на страницах соцсетей. Однако певец все же решил разместить загадочное сообщение, которое вызвал немалое обсуждение в сети.

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Шок! Холостяк снова выбрал по сценарию,

– написал Рожден Ануси.

Сейчас артист не комментирует своего загадочного сообщения, поэтому неизвестно, или Рожден усомнился в правильности своего выбора, или иронизирует.