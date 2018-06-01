Холостяк снова выбрал по сценарию, – Рожден Ануси удивил загадочным постом
Рожден Ануси после завершения проекта "Холостяк" решил прокомментировать финал шоу. Однако загадочное сообщение вызвало резонанс в сети.
Долгожданный финал романтического проекта "Холостяк" состоялся 25 мая. Певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. И хотя зрители надеялись, что избранницей знаменитости будет зажигательная Галина, Холостяк отдал предпочтение нежной Иванне.
Читайте также: Победительница шоу "Холостяк" Иванна неожиданно рассказала об идеальной свадьбе
На такое завершение проекта девушки отреагировали по-разному. Иванна пылко целовала Рождена, а своенравная Галина подарила молчание и отказалась обнимать Холостяка. Девушка отметила, что участники шоу не имеют счастливых отношений с выбранной пассией, поскольку выбирают не ту. Так Галина намекнула, что Рожден ошибся, отдав предпочтение Иванне.
После завершения шоу Рожден Ануси не комментировал финал "Холостяка" на страницах соцсетей. Однако певец все же решил разместить загадочное сообщение, которое вызвал немалое обсуждение в сети.
Читайте также: "Золотая клетка любви", из которой я вышла, – Галина из шоу "Холостяк" о завершении проекта
Шок! Холостяк снова выбрал по сценарию,
– написал Рожден Ануси.
Сейчас артист не комментирует своего загадочного сообщения, поэтому неизвестно, или Рожден усомнился в правильности своего выбора, или иронизирует.
Выбор редакции
-
Покушение на Бабченко: СМИ сообщили, кто такой предполагаемый заказчик преступления Пивоварниксегодня, 10:07
-
Луценко сообщил неутешительные новости относительно следствия по делу Окуевой и Шереметасегодня, 08:44
-
Главные новости 31 мая: детали "убийства" Бабченко, отставка Зидана и голодание Кольченкосегодня, 08:01