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Холостяк снова выбрал по сценарию, – Рожден Ануси удивил загадочным постом

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Рожден Ануси
Рожден Ануси / Фото из открытых источников

Рожден Ануси после завершения проекта "Холостяк" решил прокомментировать финал шоу. Однако загадочное сообщение вызвало резонанс в сети.

Долгожданный финал романтического проекта "Холостяк" состоялся 25 мая. Певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. И хотя зрители надеялись, что избранницей знаменитости будет зажигательная Галина, Холостяк отдал предпочтение нежной Иванне.

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На такое завершение проекта девушки отреагировали по-разному. Иванна пылко целовала Рождена, а своенравная Галина подарила молчание и отказалась обнимать Холостяка. Девушка отметила, что участники шоу не имеют счастливых отношений с выбранной пассией, поскольку выбирают не ту. Так Галина намекнула, что Рожден ошибся, отдав предпочтение Иванне.

 

После завершения шоу Рожден Ануси не комментировал финал "Холостяка" на страницах соцсетей. Однако певец все же решил разместить загадочное сообщение, которое вызвал немалое обсуждение в сети.

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Шок! Холостяк снова выбрал по сценарию,
– написал Рожден Ануси.

Сейчас артист не комментирует своего загадочного сообщения, поэтому неизвестно, или Рожден усомнился в правильности своего выбора, или иронизирует.

 

 

Допис, поширений ROZHDEN (@rozhdenanusi)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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