На Донбассе режим прекращения огня пока соблюдается с обеих сторон. Нарушения перемирия – единичные и не носят системного характера.

Ситуация на Донбассе – контролируемая

Ситуация на линии разграничения – стабильно контролируется. Об этом доложил на совещании президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, информирует пресс-служба Офиса Президента.

Актуально Все зависит от России, будет ли она придерживаться договоренностей, – Зеленский о перемирии

С начала действия всеобъемлющего прекращения огня 27 июля не было ни одного раненого и погибшего, подчеркнул Хомчак.

Обратите внимание! В ВСУ говорят, что в зоне проведения ООС больных коронавирусом нет.

У президента обсудили и проведение местных выборов

Также на совещании у Владимира Зеленского обсудили подготовку к местным выборам в условиях пандемии.

Очевидно, что предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов,

– сказал Владимир Зеленский.

В МВД пообещали обеспечить достаточное количество правоохранителей во время проведения голосования.

Что известно о перемирии на Донбассе