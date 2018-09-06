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Honor Band 4: председатель бренда "засветил" главного конкурента фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3

26 Читати новину українською
Honor Band 4
Honor Band 4 / 24 Канал

Председателя бренда Honor заметили на улице в Китае с неизвестным фитнес-трекером на руке. Поскольку устройство не похоже на Honor Band 3, в сети предположили, что Чжао Мин уже пользуется новым Honor Band 4.

Об этом сообщает GSMArena.

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Первым и наиболее заметным отличием Honor Band 4 от предшественника является увеличенный дисплей, который, к тому же, стал цветным. Вероятно, устройство поддерживает функцию Always on Display и умеет отображать на выключенном экране время и другую полезную информацию.

Honor Band 4
Honor Band 4 заметили на руке главы бренда

Honor Band 4 должен составить конкуренцию выпущенному ранее в этом году Xiaomi Mi Band 3. Последний также получил увеличенный сенсорный экран, но не цветной. Ожидается, что новинка от Honor может на одном заряде проработать до 14 дней, что меньше по сравнению с Mi Band 3, но за счет большого цветного экрана у устройства будет больше возможностей.

Honor Band 4
Honor Band 4 получит цветной дисплей

Honor Band 4 будет доступен в розовом, черном и голубом цветах по цене 29 долларов (около 770 гривен). Версия Honor Band 4 Running Edition в черном, синем, красном, желтом, зеленом и розовом исполнении будет стоить 14,5 доллара (около 380 гривен). Предварительные заказы на гаджеты уже принимаются в китайских интернет-магазинах, а старт продаж в Китае состоится 11 сентября.

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Теги: Техно Гаджеты Фитнес-трекер Цены
Источник: 24 Канал
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