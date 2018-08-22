Хореографа Татьяну Денисову госпитализировали с угрожающим диагнозом: детали
Талантливую Татьяну Денисову, которая является хореографом шоу "Танцуют все" и "Танцы со звездами", госпитализировали с угрожающим диагнозом – она едва не пережила инсульт.
Об этом она сообщила на странице в Instagram.
Недавно хореограф Татьяна Денисова прошла лечение, однако сейчас вновь оказалась на больничной койке. Звезда призналась, что она едва не пережила инсульт.
Читайте также: Танцы со звездами 2018: Слава из "НеАнгелов" попала в больницу во время тренировки
38 лет, друзья... Вчера – почти инсульт. Заметка исключительно о здоровье и любви к себе. Сочувствовать не нужно,
– резко написала Татьяна Денисова, добавив ненормативную лексику.
На снимке в сети Татьяна Денисова позирует на больничной койке. Без макияжа и с покраснением глаз она вызвала немалое волнение среди поклонников.
Впоследствии звезда своеобразно извинилась за достаточно резкое сообщение. Татьяна Денисова добавила, что внезапно захотела пообщаться с подписчиками ее блога и заявила, что имеет сложный характер.
Пока неизвестно, как чувствует себя хореограф Татьяна Денисова. Вероятно, звезда должна будет пройти курс лечения и обследование.