Хорхе Линарес: что известно о будущем сопернике Василия Ломаченко

Вечером 12 мая украинский боксер Василий Ломаченко сразится против представителя Венесуэлы Хорхе Линареса. Все, что стоит знать о 32-летнем "Золотом мальчике", который является чемпионом мира по версии WBA в легком весе – в материале сайта "24".

Хорхе Линарес (Jorge Luis Linares Palencia) – 32-летний венесуэльский боксер, выступающий в легком весе. Хотя за время профессиональной карьеры прошел четыре весовые категории – от второй легчайшей (до 55,3 кг) до легкой (до 61,2 кг). Известный как "Золотой мальчик" – El Niño de Oro или Golden Boy

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Проведя почти сотню матчей на любительском уровне, боксер решил перейти в профессионалы в 2002 году. Однако ради этого перебрался из родной Венесуэлы в Японию, где и начал боксировать.

Дебютировал на профессиональном ринге 15 декабря 2002 года, нокаутировав в 1-м раунде Чон Генсу. Однако за чемпионский титул провел бой лишь 21 июля 2007 года – против Оскара Ларриоса в Лас-Вегасе. Для Хорхе Линареса это был 24-й поединок на профессиональном ринге. Благодаря победе в 10-м раунде техническим нокаутом он стал чемпионом WBC в полулегком весе. Впоследствии он выигрывает вакантный титул чемпиона WBA во втором полулегком весе в бою против Вибера Гарсии, защитит этот титул и лишь 10 октября 2009 года в поединке против Хуана Сольдаго потеряет его, проиграв техническим нокаутом в первом же раунде. Это поражение станет первым в профессиональной карьере Линареса в 28 боях.

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Замахнувшись на вакантный титул чемпиона WBC в легком весе, венесуэлец проигрывает Антонио Демарко 15 октября 2011 года. Следующий бой 3 марта 2012 года против Сержио Томпсона – тоже поражение. Правда он был не титульным. Но это было последнее поражение в профессиональной карьере Линареса. После этого последовали 13 побед подряд. В том числе в поединке за титул чемпиона WBC в легком весе против Хавьера Прието. Впоследствии дважды его защитил, однако потерял его без боя, когда из-за травмы не сумел выйти на ринг против Деяна Златичанина в 2016 году. Восстановившись, Линарес решил драться с Антони Короллой, у которого выиграл титул чемпиона WBA и вакантный титул чемпиона The Ring в легком весе. Впоследствии выиграл и реванш. Впоследствии еще дважды защищал их и владеет ими. Именно за пояс WBA в легком весе и будут драться Линарес и Ломаченко.

Видео лучших моментов Хорхе Линареса

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Стоит добавить, что Линарес – левша и довольно техничный боксер. Он имеет немалый опыт выступлений в легком весе, в то время как Ломаченко только начинает там выступления.

Важным моментом является то, что в свое время Линаресу пришлось обращаться за помощью к медикам из-за раздробленной руки в 2013 году. После этого он бережет ее.

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится вечером 12 мая по местному времени (в Украине будет 13 мая). Встреча пройдет в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке. Онлайн поединка будет доступен на сайте "24", как и обзор боя.

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