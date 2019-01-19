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      "Хорошая новость в хороший праздник": еще три общины на Житомирщине покинули УПЦ МП

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      Еще три общины на Житомирщине перешли в ПЦУ
      Еще три общины на Житомирщине перешли в ПЦУ / Фото из открытых источников

      На Житомирщине 19 января еще три религиозные общины из разных сел ушли из УПЦ МП и перешли к новообразованной Православной церкви Украины.

      Об этом председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич сообщил на своей странице в Facebook.

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      Он также отметил, что перейти в ПЦУ решили и два священника.

      На праздник Крещения сразу 3 общины Житомирщины перешли из МП к Православной церкви Украины! Поздравляю Андрушевку, село Кишин Олевского района и село Павловка Пулинского района! Люди за единую церковь. Два священника также приняли решение служить Богу в украинской церкви. Хорошее известие в хороший праздник, – написал он.

      Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата. В состав ПЦУ уже вошли 78 приходских храмов. Больше всего из них перешли к Поместной церкви в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 22 прихода.

      Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Томос Новости Житомира Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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