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"Хорошая жена" должна терпеть насилие и угождать: шокирующие ответы украинских мужчин

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Женщина должна терпеть насилие и угождать: ответы украинских мужчин
Женщина должна терпеть насилие и угождать: ответы украинских мужчин / Фото из открытых источников

Большинство украинских мужчин считают, что женщина должна быть покладистой мужу, зарабатывать меньше его и выполнять большинство домашних обязанностей. Кроме того, по мнению 10% опрошенных мужчин, женщина должна терпеть насилие для сохранения семьи. В то время, как 18% респондентов согласились с тем, что мужчина имеет право ударить или побить жену, если узнает о ее измене.

Это социальное исследование "Современное понимание маскулинности: отношение мужчин к гендерным стереотипам и насилию в отношении женщин" провел Украинский центр социальных реформ по заказу Фонда народонаселения ООН при содействии Министерства социальной политики.

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Согласно опросу, 70% украинских мужчин считают, что "хорошая" жена должна заботиться о доме и готовить для семьи. 63% опрошенных считают, что забота о ребенке является женской обязанностью.

66% мужчин считают, что женщина должна угождать мужу и сразу соглашаться на интимные отношения, если тот выразит такое желание. 20% считают, что женщина должна быть целомудренной и не злоупотреблять контрацепцией. 36% считают, что женщина должна следить за предупреждением беременности.

Отмечается, что женщины в среднем тратят на домашнюю работу почти вдвое больше времени, чем мужчины – 29 против 15 часов. С детьми женщины в среднем проводят 49 часов в неделю, мужчины – 22 часа.

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В частности, шокировали социальные сети результаты об отношении к пострадавшим от сексуального насилия.

19% опрошенных мужчин считают, что женщины собственными действиями провоцируют насилие против себя. 23% считают, что женщины сами хотели, чтобы их изнасиловали. 33% уверены, что когда женщина не оказывает физического сопротивления, нельзя говорить об изнасиловании. 43% мужчин считают, что в случае изнасилования следует разобраться, не была ли женщина неразборчивой в сексуальных отношениях. 50% возлагают вину на жертву сексуального насилия, если та была под воздействием алкоголя или наркотиков.

соціальне дослідження

Теги: Новости Украины LifeStyle Секс-скандал исследования Торговля людьми
Источник: 24 Канал
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