Хорошие деньги за старые вещи

Вы давно подумываете о новой плазме? Или пылесосе помощнее? Возможно, старый телефон уже не первый месяц "намекает", что хорошо бы его сменить?

В современном мире стремительно развивающихся технологий электроника и мобильные устройства устаревают очень быстро. Не проходит и пары лет, как пользователи начинают посматривать в сторону более современных девайсов.

В то же время, возникает закономерный вопрос: "Что же делать со старым?" Подарить кому-то из родственников? Продать по объявлению? Но сколько времени это займет? Не упадет ли устройство в цене, пока найдется покупатель? А сколько сил нужно будет потратить, отвечая на вопросы потенциальных новых владельцев?

Выход есть!

Правильное, оперативное и, главное, выгодное решение – принести вещь, которой вы больше не пользуетесь, в ломбард. Например, в сети "Благо" все вышеперечисленноеможно с легкостью превратить в деньги.

"Такой вариант быстрее, надежнее и удобнее, чем продажа на онлайн-платформах или реализация через комиссионный магазин. Не нужно подолгу ждать и гадать, купят или нет – процедура оценки в ломбарде занимает около 10-15 минут и производится с учетом текущей рыночной стоимости, фактического состояния устройства. Вы моментально получаете деньги на руки, – рассказывает директор по маркетингу сети "Благо" Виталий Соловьев. – Никакого торга и негатива от будущих покупателей. Принес, сдал и забыл".

Принимаем почти все!

Техника в доме вас полностью устраивает, а вот коляску, в которой катался ваш малыш, с удовольствием бы продали? Или у вас есть чудесная шубка из натурального меха, которая, к сожалению, разонравилась? Ненужная катушка к спиннингу? Велосипед, не видевший асфальта вот уже несколько лет? Ассортимент принимаемых вещей очень широк – у каждого в доме найдется предмет, за который можно выручить необходимую сумму. Но и это еще не все! На месте сразу же можно обзавестись новинкой, ведь во всех отделениях "Благо" представлен огромный выбор техники и других товаров по привлекательным ценам.

Как видим, ломбард "Благо" приготовил решение для всех, кто сталкивается с необходимостью обновления техники или других предметов обихода. Ломбарды сегодня – это солидные финансовые учреждения, а значит, и финансовые вопросы разумнее и надежнее решать именно с их помощью. К тому же, вам не придется далеко идти – ломбарды "Благо" работают в 110 городах Украины. Близко, безопасно и выгодно!

Лицензия выдана Нацкомфинуслуг 21 января 2016 года, распоряжение №195.