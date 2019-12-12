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      Хорошие новости из США: Гончарук прокомментировал санкции против "Северного потока-2"

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      Алексей Гончарук прокомментировал санкции США против "Северного потока-2" / Getty Images

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что принятые в Конгрессе США санкции относительно газопровода "Северный поток-2" резко усложнят строительство российской трубы.

      "Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против "Северного потока-2"! Они резко усложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины", – написал Гончарук в твиттере.

      К теме: Конгресс США утвердил санкции по "Северному потоку-2": почему это важно

      На кого распространится действие этих санкций:

      • на суда, причастные к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря;
      • иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду эти суда.

      Такое решение США нанесет серьезный удар по трубопроводам. Дело в том, что Россия не имеет соответствующей техники для прокладки труб на глубине более 30 метров и вынуждена покупать услуги иностранных судовладельцев. А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.

      Санкции против "Северного потока-2": что еще заложено в оборонный бюджет США

      • Палата представителей CША поддержала законопроект об оборонном бюджете в размере 738 миллиардов долларов на 2020 год.
      • Документ предусматривает 300 миллионов долларов на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны". Рассматриваются также возможности предоставления ВСУ крылатых ракет и противокорабельных ракет наземного базирования.
      • В документе также заложено введение санкций в отношении российской энергетики: ограничение по строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
      • Для "сдерживания России" предлагается увеличить на 734 миллиона долларов расходы на "европейскую оборонную инициативу". Вводится запрет на сотрудничество с Россией по военной линии.
      • Теперь документ должен одобрить Сенат. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет документ.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газ Рынок газа Алексей Гончарук Новости США Санкции Северный поток-2
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