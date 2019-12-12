Хорошие новости из США: Гончарук прокомментировал санкции против "Северного потока-2"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что принятые в Конгрессе США санкции относительно газопровода "Северный поток-2" резко усложнят строительство российской трубы.

"Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против "Северного потока-2"! Они резко усложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины", – написал Гончарук в твиттере.

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Good news from US. The Congress has supported sanctions against the Nord Stream 2! They will dramatically complicate construction of the Russian pipe. President, Government and Parliament will continue to fight for Ukrainian energy security. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 12, 2019

На кого распространится действие этих санкций:

на суда, причастные к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря;

иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду эти суда.

Такое решение США нанесет серьезный удар по трубопроводам. Дело в том, что Россия не имеет соответствующей техники для прокладки труб на глубине более 30 метров и вынуждена покупать услуги иностранных судовладельцев. А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.

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