Хороший старт, – Центр противодействия коррупции о Танасевич в Антикоррупционном суде

Собрания судей Высшего антикоррупционного суда избрали председателем органа 37-летнюю Елену Танасевич. И это – довольно хороший вариант руководителя Антикоррупционного суда.

Такое мнение в комментарии 24 канала выразила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

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В собрании, где была избрана Елена Танасевич, приняли участие 38 судей Антикоррупционного суда. На повестке дня они избрали председателя и заместителя Высшего антикоррупционного суда, а также определили персональный и количественный состав следственных судей и их профессиональную специализацию. Танасевич поддержали 23 судей Высшего антикоррупционного суд из 38-ми. Еще 10 судей отдали голос за Ольгу Саландяк, а 5 не поддержали ни одного кандидата.

По словам Красносельской, Танасевич – судья из Харькова. "По результатам рейтинга она получила самую высокую позицию. Никаких компрометирующих фактов мы за ней не находили. Ни о каком пятне на ее репутации нам пока не известно", – сказала она.

Кто такая Елена Танасевич?Ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Танасевич показала лучшие баллы на отборе в Антикоррупционный суд. Она окончила харьковскую Юридическую академию, а присягу судьи дала в 2012 году. Ее муж Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. Семья имеет в городе квартиру и семь земельных участков. За 2018 год судья заработала 220 тысяч гривен, а ее муж – 1 миллион.



Елена Танасевич не фигурировала в списке недобропорядочных кандидатов в Высший антикоррупционный суд, который обнародовали эксперты Фонда DEJURE.

Также, по ее словам, далее судьи должны определить дату начала работы суда. "Уже предварительно комментировали, что это будет конец августа, возможно начало сентября. Есть определенные технические вещи, которые нужно сделать, чтобы суд технически мог заработать. Это не выглядит как сознательное затягивание работы суда, выглядит так, что действительно есть ряд моментов, которые нужно сделать", – сказала представитель ЦПК.

Красносельская также подчеркнула, что сейчас можно говорить о том, что на старте мы получили достаточно вменяемый состав судей, среди них нет кого-то с очевидными фактами недобропорядочности. То, насколько эффективно будет работать Антикоррупционный суд, будет зависеть от нескольких факторов. "Первое – от выбора главы аппарата суда, с кандидатурой которого должны определиться на 17 мая. От этого человека многое будет зависеть. Второе – многое будет зависеть от передачи дел в Антикоррупционный суд, от того, не будут ли пытаться его завалить делами, которые не касаются его подсудности", – пояснила эксперт.

Глава аппарата – это тот человек, который, в том числе, будет иметь доступ к автоматическому распределению, к назначениям внутри аппарата. Мы помним как сливали, фактически, секретную информацию по НАБУшным делам их фигурантам. Тогда речь шла не о судьях, а именно о работниках аппарата суда. Санитаром леса для Антикоррупционного суда должен быть Высший совет правосудия. С ней, безусловно, не такая оптимистичная ситуация",

– добавила она.

По словам Красносельского, следующим вопросом повестки дня в комплексной судебной реформе должен стать вопрос Высшего совета правосудия. "Это там есть дисциплинарные дела, это ВРП может привлечь к дисциплинарной ответственности судью, который поддался искушению, или наоборот – стать репрессивным органом для независимых судей. ВРП показала, что быть репрессивным органом, она тоже может", – сказала она.

Что такое Высший антикоррупционный суд и как его создавали?Орган судебной власти, который будет рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров, подследственные НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребления властью, незаконное обогащение, взяточничество.



Закон о создании Высшего антикоррупционного суда был принят в июне 2018 года. Осенью кандидаты прошли 2 этапа конкурса – сдали тесты и написали практическое задание.



Они должны отвечать таким требованиям:

- иметь опыт работы в должности судьи 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет;

- судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";

- иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.



6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей избрала победителей конкурса на должности в Высшем антикоррупционном суде Украины. По ее представлению 11 апреля Президент Петр Порошенко назначил своими указами на должности 38 судей ВАС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По словам гаранта, среди них есть судьи, ученые и адвокаты.



Полный список судей Высшего антикоррупционного суда – смотрите здесь.