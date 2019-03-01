"Хороший урок на осень": как отреагировали политики и активисты на снятие Садового с выборов

Кандидат в президенты Украины и действующий городской председатель Львова 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу претендента на пост главы государства – Анатолия Гриценко. Свой поступок Садовый объяснил так: единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на выборах президента. Как реагируют на действия Садовой политики и активисты в соцсетях.

Государственное решение

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Едва ли не первым в соцсетях решение Садового прокомментировал Анатолий Гриценко. Напомним, именно в его пользу лидер "Самопомочи" снял свою кандидатуру на выборах. Он оставил короткое сообщение, в котором поблагодарил Андрея Садового и назвал его решение психологически непростым.

Хороший урок

Хорошим уроком на осень назвал снятие Садового с выборов нардеп Мустафа Найем. По его мнению, Андрей Садовый подал хороший сигнал всем, кто ждал и хотел такого объединения демократических сил.

Конечно, лучше позже, чем никогда, это хороший сигнал всем, кто требовал и ждал такого объединения. Но надо понимать, что потеряно более года. Наиболее продуктивный период мобилизации был упущен прошлой осенью и зимой. Но это хороший урок на осень. Мы не должны повторять эти ошибки на парламентских выборах, следует искать точки соприкосновения разных команд уже сейчас,

– написал Найем.

Знак зрелости

Объединение Андрея Садового и Анатолия Гриценко на президентских выборах поддержал и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

"То, что Андрей Садовый, который создал такую интересную политическую организацию как "Самопомичь", готов уступить свои амбиции – очень хороший знак зрелости", – написал политик.

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Прецедент для политической истории

Именно так объединение Садового и Гриценко на выборах назвал общественный активист и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Крутой мужик

Журналистка Татьяна Даниленко назвала заявление Андрея Садового неожиданным.

В условиях нынешних выборов, когда все всем продались, такой шаг – во всех смыслах дорого стоит,

– написала она.

Также на решение Садового отреагировала журналистка Кристина Бондаренко.

Кстати, после заявления Андрея Садового, о своей готовности сняться с выборов в пользу Гриценко заявил еще один претендент на пост главы государства – Дмитрий Гнап. Соответствующее решение он опубликовал в своем Facebook.

Кроме этого, он назвал действия Садового очень патриотичными и выразил ему свою поддержку.

Разом з дружиною Наталка Пономарьова записали відеозвернення щодо єдиного кандидата від демократичних сил. Опубліковано Дмитром Гнапом Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Как реагируют обычные украинцы на эту новость:

Гриценко - чесний, а знявся з виборів заради єдиного кандидата - Садовий — Танчичек (@Tanzilechka) 1 березня 2019 р.

Садовий на брифинге заявил, что снимается в пользу Гриценко. Респект!

И большой привет всем, кто уверял, что объединения не будет. — Михаил Голубев (@golubev_mikhail) 1 березня 2019 р.