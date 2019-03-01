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      "Хороший урок на осень": как отреагировали политики и активисты на снятие Садового с выборов

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Кандидат в президенты Украины и действующий городской председатель Львова 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу претендента на пост главы государства – Анатолия Гриценко. Свой поступок Садовый объяснил так: единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на выборах президента. Как реагируют на действия Садовой политики и активисты в соцсетях.

      Государственное решение

      Читайте также: Садовый снялся с выборов президента-2019 и поддержал Гриценко

      Едва ли не первым в соцсетях решение Садового прокомментировал Анатолий Гриценко. Напомним, именно в его пользу лидер "Самопомочи" снял свою кандидатуру на выборах. Он оставил короткое сообщение, в котором поблагодарил Андрея Садового и назвал его решение психологически непростым.

      Хороший урок

      Хорошим уроком на осень назвал снятие Садового с выборов нардеп Мустафа Найем. По его мнению, Андрей Садовый подал хороший сигнал всем, кто ждал и хотел такого объединения демократических сил.

      Конечно, лучше позже, чем никогда, это хороший сигнал всем, кто требовал и ждал такого объединения. Но надо понимать, что потеряно более года. Наиболее продуктивный период мобилизации был упущен прошлой осенью и зимой. Но это хороший урок на осень. Мы не должны повторять эти ошибки на парламентских выборах, следует искать точки соприкосновения разных команд уже сейчас,
      – написал Найем.

      Знак зрелости

      Объединение Андрея Садового и Анатолия Гриценко на президентских выборах поддержал и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

      "То, что Андрей Садовый, который создал такую интересную политическую организацию как "Самопомичь", готов уступить свои амбиции – очень хороший знак зрелости", – написал политик.

      Читайте также: Как увеличатся шансы у Гриценко после объединения с Садовым

      Прецедент для политической истории

      Именно так объединение Садового и Гриценко на выборах назвал общественный активист и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Крутой мужик

      Журналистка Татьяна Даниленко назвала заявление Андрея Садового неожиданным.

      В условиях нынешних выборов, когда все всем продались, такой шаг – во всех смыслах дорого стоит,
      – написала она.

      Также на решение Садового отреагировала журналистка Кристина Бондаренко.

      Кстати, после заявления Андрея Садового, о своей готовности сняться с выборов в пользу Гриценко заявил еще один претендент на пост главы государства – Дмитрий Гнап. Соответствующее решение он опубликовал в своем Facebook.

      Кроме этого, он назвал действия Садового очень патриотичными и выразил ему свою поддержку.

      Разом з дружиною Наталка Пономарьова записали відеозвернення щодо єдиного кандидата від демократичних сил.

      Опубліковано Дмитром Гнапом Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Садовый и Гриценко объединились Андрей Садовой Соцсети
      Источник: 24 Канал
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