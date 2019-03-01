"Хороший урок на осень": как отреагировали политики и активисты на снятие Садового с выборов
Кандидат в президенты Украины и действующий городской председатель Львова 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу претендента на пост главы государства – Анатолия Гриценко. Свой поступок Садовый объяснил так: единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на выборах президента. Как реагируют на действия Садовой политики и активисты в соцсетях.
Государственное решение
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Едва ли не первым в соцсетях решение Садового прокомментировал Анатолий Гриценко. Напомним, именно в его пользу лидер "Самопомочи" снял свою кандидатуру на выборах. Он оставил короткое сообщение, в котором поблагодарил Андрея Садового и назвал его решение психологически непростым.
Хороший урок
Хорошим уроком на осень назвал снятие Садового с выборов нардеп Мустафа Найем. По его мнению, Андрей Садовый подал хороший сигнал всем, кто ждал и хотел такого объединения демократических сил.
Конечно, лучше позже, чем никогда, это хороший сигнал всем, кто требовал и ждал такого объединения. Но надо понимать, что потеряно более года. Наиболее продуктивный период мобилизации был упущен прошлой осенью и зимой. Но это хороший урок на осень. Мы не должны повторять эти ошибки на парламентских выборах, следует искать точки соприкосновения разных команд уже сейчас,
– написал Найем.
Знак зрелости
Объединение Андрея Садового и Анатолия Гриценко на президентских выборах поддержал и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
"То, что Андрей Садовый, который создал такую интересную политическую организацию как "Самопомичь", готов уступить свои амбиции – очень хороший знак зрелости", – написал политик.
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Прецедент для политической истории
Именно так объединение Садового и Гриценко на выборах назвал общественный активист и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Крутой мужик
Журналистка Татьяна Даниленко назвала заявление Андрея Садового неожиданным.
В условиях нынешних выборов, когда все всем продались, такой шаг – во всех смыслах дорого стоит,
– написала она.
Также на решение Садового отреагировала журналистка Кристина Бондаренко.
Кстати, после заявления Андрея Садового, о своей готовности сняться с выборов в пользу Гриценко заявил еще один претендент на пост главы государства – Дмитрий Гнап. Соответствующее решение он опубликовал в своем Facebook.
Кроме этого, он назвал действия Садового очень патриотичными и выразил ему свою поддержку.
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