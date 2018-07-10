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Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Сегодня на ЧМ-2018 в стране-агрессоре будет сыгран первый полуфинал. Однако накануне общественность в основном говорит не о футболе, а о двойных стандартах со стороны ФИФА, которая увидела политику в поздравлении "Слава Украине" из уст экс-киевских динамовцев из сборной Хорватии.

Итогом скандала стало исключение Хорватской федерацией футбола Огнен Вукоевича из тренерского штаба сборной. Кроме того, Огнен получил штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков от ФИФА.

Собственно, по теме украинского патриотизма хорватских игроков начался наш разговор с бывшим тренером национальной сборной Украины Мироном Маркевичем.

– Ребята молодцы, что так сказали, – берёт слово Мирон Богданович. – За такой поступок Огнена и Домагоя можно только поблагодарить. Они длительное время выступали в Украине, в киевском "Динамо", сами все видели. Видно, что наше государство осталась у них в сердце. Реакция ФИФА, конечно, удивила, ведь ничего плохого в словах ребят я не увидел. В конце концов, не стал бы обращать на это внимания. Со временем все угомонятся.

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Вукоевич потерял работу.

Конечно, это неправильно. Хочу верить, что отсутствие Огнена до и во время решающих матчей на результат команды не повлияет, и она сыграет так, как может сыграть.

По вашимх словам можно понять, что сборной Хорватии вы симпатизируете.

Да. У них и команда симпатичная, показывает хороший футбол. Хорваты играли в нашей группе. Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а минимум полуфиналистам чемпионата мира. После поступка же Виды и Вукоевича хорватам просто нельзя не симпатизировать.

Молодых англичан не удивишь и не запугаешь

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Если абстрагироваться от симпатий, скажите, Хорватия в полуфинале способна победить англичан?

Способна. А вообще считаю, что в обоих полуфиналах сошлись абсолютно равные по силам соперники. Спрогнозировать победителей просто нереально. Разве что попадём пальцем в небо. В полуфинал попали действительно достойные.

Похоже, что по сравнению с англичанами у хорватов не слишком большая глубина состава. Учитывая, что команда Златко Далича провела два матча по 120 минут и с сериями пенальти, этот фактор может сказаться.

Вроде и так, но глубина состава – не всегда позитив. Когда в обойме много равноценных футболистов, у тренера появляется дополнительные хлопоты. Он вынужден определяться – и не всегда решения бывают оптимальными. Понятно, что среди тех, кто не попадает в состав, могут быть недовольные. А когда имеешь под рукой основание из 12-13-ти футболистов, то концентрируешься только на том, чтобы правильно настроить команду. Самое главное, чтобы игрокам хватило физических кондиций. Вот с этой точки зрения опасения немного есть. Потому матч против России в четвертьфинале был для хорватов изнурительным со всех точек зрения – физической и психологической. Хотя в целом составы практически равны.

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Но даже по матчу с Россией было заметно, что нападающему Марио Манджукичу в конце игрового времени было крайне трудно. Однако заменить его после инцидента с Николой Калиничем на старте чемпионата почти никем. Вы работали с Николой в "Днепре". Вас не удивило то, что он сделал в сборной?

Признаюсь, не ожидал такого от Калинича. Да, когда пришел в "Днепр", мне говорили, что это парень с характером, который не очень любит, когда его не ставят в состав. Но у меня с Николой не было никаких проблем. В конце концов, он был у нас основным нападающим. Да, конкурировал с Евгением Селезневым, но если был готов идеально, то постоянно играл. У нас тогда в "Днепре" с нападением проблем вообще не было. Три равноценных форварда – Калинич, Селезнев, а был еще Роман Зозуля, которого даже переводил на правый фланг, чтобы не держать на скамейке ... Конечно, Никола сборной Хорватии помог бы.

Англичане в предыдущих поединках играли не менее содержательно, чем хорваты. Но команда у Гарета Саутгейта – одна из самых молодых на чемпионате. Не будет ли это недостатком в решающих матчах?

Важно, что английская сборная действительно очень дисциплинированная, отмечается хорошей тактической выучкой. Ничего лишнего футболисты себе не позволяют. А что молодые? Люди играют в сильнейшей лиге мира. Вряд ли их чем-то удивишь или испугаешь. Гарри Кейн, Делле Али или Рахим Стерлинг сыграли уже столько серьезных и важных матчей, что ни какая ответственность их не испугает. Это мастера серьезного уровня, лидеры своих клубов. Конечно, определенного мандража исключать нельзя. Но сомневаюсь. Англия играет в практичный футбол, ищет свои моменты и очень организованно действует рядом с собственными воротами. Англичанам очень трудно забить.

В матче Франция – Бельгия многое будет зависеть от фарта


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Другая пара полуфиналистов сыграет уже сегодня. Согласны с тем, что бельгийцам чтобы победить французов надо прежде перекрыть кислород Килиану Мбаппе?

У французов еще есть Антуан Гризман, Блез Матюиди, Поль Погба. Не думаю, что действия одного футболиста определят исход этого поединка. Встречаются две очень сильные команды, укомплектованные лучшими представителями мирового футбола. Даже немного жалею, что они встречаются в полуфинале, а не в финале. Креативными исполнителями бельгийцев трудно не восхищаться – Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Ромелу Лукаку. Жду этот поединок с большим нетерпением. Фаворита не вижу, но болеть буду за Бельгию. Просто еще перед чемпионатом сказал, что бельгийцы будут в финале. Хочется, чтобы мои слова подтвердились.

В отличие от французов, Бельгия в финалах крупных турниров играла лишь раз, когда уступила в решающем поединке Евро-1980 немцам.

Так даже лучше. Убежден, что мотивация у бельгийских футболистов зашкаливает. Самое главное, чтобы они не перегорели. При оптимальной настройке Бельгия демонстрирует выдающийся футбол.

А французы не могут перегореть?

Посмотрим. Две талантливых команды. Считаю, что в их противостоянии не последнюю роль сыграет фарт. Тренеры обеих команд удивить уже не могут, потому что на протяжении чемпионата соперники успели изучить друг друга в совершенстве, до мелочей. Уверен, что экспериментов с составом наставники делать не будут. Как по мне, сейчас тренерам главное не мешать футболистам играть. Там такие футболисты, дополнительно им ничего объяснять не надо. Самое главное, что все исполнители молодые, все будущее у них впереди.

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Автор: Іван Вербицький
Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Публикации Новости спорта Интервью
Источник: 24 Канал
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