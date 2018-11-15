Хорватия – Испания: где смотреть онлайн матч Лиги наций

Центральным матчем 15 ноября в Лиге наций станет матч вице-чемпионов мира сборной Хорватии против сборной Испании. Хорваты будут бороться за сохранение прописки в Лиге А на следующий сезон, испанцы же могут укрепить свое лидерство. Матч можно будет посмотреть и в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Правом на показ матчей Лиги наций в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно последний из них и покажет матч сборных Хорватии и Испании. Начало трансляции в 21:35, игра начнется в 21:45.

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Также смотреть онлайн матч Хорватия – Испания можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Однако доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

Напомним, в первом матче между сборными Испании и Хорватии был зафиксирован разгром последних со счетом 6:0. В первой половине игры забивали Сауль, Асенсио, а также случился автогол Калинича. Во втором – Родриго Морено, Серхио Рамос и Иско.