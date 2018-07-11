Хорватия – Англия: где смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Матч между сборными Англии и Хорватии в полуфинале Чемпионата мира будет доступен украинским зрителям онлайн

Как и остальные матчи Чемпионата мира, игра между сборными Хорватии и Англии будет показана на телеканале "Интер". Начало в 21:00 часов.

Читайте также: Хорватия – Англия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Кроме того, ее будут транслировать в интернете по ссылке.



Если команды определят победителя в основное время, то игра будет продолжаться до 23:00. Если в основное время будет зафиксирована ничья, команды будут играть два экстра-тайма по 15 минут. Если и этого времени не хватит, финалиста Чемпионата мира определят с помощью послематчевых пенальти. Команда, которая проигрывает 14 июля будет играть матч за третье место против Бельгии.



Текстовый онлайн проведет сайт "Футбол 24". Обзор матча и видео голов и моментов матча – на сайте 24 канала.

Читайте также: Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от матча Хорватии и Англии

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram