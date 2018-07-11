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Хорватия – Англия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Хорватия – Англия видео голов матча Чемпионата мира
Хорватия – Англия видео голов матча Чемпионата мира

Сборные Англии и Хорватии с голами решили не откладывать. Первое взятие ворот состоялось уже на пятый минуте.

Хорваты довольно неаккуратно сыграли против Делле Алли вблизи своей штрафной, и арбитр назначил штрафной удар. Возле мяча были Янг и Триппьер. Именно последний и пробил. Удар был точен – над стенкой под саму перекладину.

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Субашич, который прыгнул за мячом, до него не достал.

Впоследствии Кейн сам хотел решить момент, но первый раз не переиграл Субашича, а после этого на добивании попал в штангу.

Хорваты сравняли счет уже после перерыва. Врсалько навесил с фланга, и Перишич опередил сразу двух защитников и пробил ногой.

После этого хорваты могли забить еще один гол сразу. Однако мяч попал в штангу.

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Игра так закончилась в ничью. И команды сыграли экстратайм. И во второй 15-минутке хорваты вышли вперед. Забил Манджукич, который воспользовался ошибкой защитников, которые упустили форварда в своесу штрафной.

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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