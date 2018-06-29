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Хорватия – Дания: прогноз на матч Чемпионата мира

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Хорватия – Дания прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018
Хорватия – Дания прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Хорватия и Дания на Чемпионате мира разыграют путевку в 1/4 финала. Больше шансов на победу в этом матче эксперты отдают хорватам.

"Клетчатые" без проблем преодолели свою группу с тремя победами. Особенно фееричной оказалась победа над сборной Аргентины, которую хорваты разгромили.

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В William Hill коэффициент на победу Хорватии – 1,85. Проход их в следующий раунд – 1,40. На Данию принимают 4,75 на победу в матче и 2,75 – проход в следующий раунд. Ничья в основное время – 3,20.

Несколько выше коэффициент на победу Дании в основное время в PariMatch – 5,10. Победу хорватов их эксперты оценили в 1,88. Ничья в матче – 3,20. Относительно прохода в следующий раунд – 1,41 на Хорватию и 3,05 – на Данию.

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Наибольший коэффициент на Данию – в "Фаворит". Там на победу датчан принимают с коэффициентом 5,50. На сборную Хорватии – 1,83. Ничья в матче – 3,30.

Проход Хорватии – 1,41. Проход Дании – 3,10.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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