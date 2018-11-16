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      Хорватия феерично обыграла Испанию в Лиге наций: видео голов

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      Тин Едвай приносит сборной Хорватии победу над Испанией
      Тин Едвай приносит сборной Хорватии победу над Испанией / twitter HNS | CFF

      Центральным матчем 15 ноября в Лиге наций стала встреча между вице-чемпионами мира сборной Хорватии и сборной Испании. Определенной изюминки этому противостоянию придавало то, что в первом матче испанцы обыграли соперников 6:0. А в случае поражения, хорваты вылетали из Лиги А. А в этом матче все определилось на последней минуте матча.

      Хорватия – Испания 3:2
      Голы: Крамарич, 54, Едвай, 69, 90+3 – Себальос, 56, Рамос, 78 (пен)

      Началось все на стадионе "Максимир" в Загребе с торжественного прощания с игроками сборной Хорватии – Чорлука, Манджукич и Субашич, которые став вице-чемпионами мира, ушли из команды. При этом попрощаться с хорватскими болельщиками футболисты сумели аж сейчас – предыдущий домашний матч в Хорватии "клетчатые" против сборной Англии проводили при пустых трибунах.

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      На правах хозяев и при яростной поддержке трибун хорваты создали первый момент в этом матче, когда Перишич решил пробить из-под защитника в угол ворот – спасли де Хеа и штанга. Далее матч в первом тайме перешел в попытке хорватов забить, а испанцев контролировать мяч. Поэтому до перерыва был лишь один опасный момент у гостей – удар Иско издалека под перекладину, но по центру. Спас Калинич.

      Все в матче изменилось во втором тайме. А началось все с усиления защиты сборной Испании – де Хеа отдал на фланг на Рамоса, тот на Серджи Роберто. Последний неудачно выносил мяч, который и перехватил Перишич (мяч просто попал в него). В итоге мяч отскочил к Крамаричу, который и пробил мимо де Хеа, открыв счет в этом матче.

      Но радость хозяев была не долгой – уже через две минуты на табло снова был равный счет. Иско с левого фланга прострелил, и Себальйос в касание переправил мяч в ворота хорватов.

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      После этого команды обменялись опасными моментами. Острее был у испанцев – после удара Аспаса мяч попал в перекладину и покинул пределы поля.

      И снова хорваты вышли вперед. Они разыграли угловой, и Модрич подал на дальнюю штангу, где никем не прикрытый защитник Едвай головой переправил мяч в пустой угол ворот. Проходит еще мгновение – и хорваты могут увеличивать свое преимущество. Но Ребич не реализовал выход один на один с де Хеа – спас вратарь.

      Проходит еще мгновение – и уже Испания может забить. Если с ударом Сусо Калинич справился, то с добиванием Мораты голкипера подстраховал Врсалько. Хотя именно последний и "привезет" пенальти в свои ворота, дважды за одну атаку сыграв руками в собственной штрафной площадке. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Рамос. Счет стал снова равным – 2:2.

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      Все в матче решалось в заключительные минуты. Испанцам не засчитали гол из-за офсайда. Де Хеа спасал свою команду. И на последней минуте голкипер "фурии рохи" таки пропустил. Молодой Брекало решил пробить из пределов штрафной – вратарь отбил этот удар, но точно на Едвая, который в касание и переправил мяч за линию ворот, тем самым принеся победу своей сборной.

      Хорватия выигрывает и сохраняет шансы остаться в элитной группе. У "клетчатых" четыре очка, как и у сборной Англии. Именно эти сборные сыграют между собой в Лондоне на "Уэмбли" в воскресенье, 18 ноября. И определят, кто покинет Лигу А.

       

      Теги: Лига наций Футбол Спорт Хорватия
      Источник: 24 Канал
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