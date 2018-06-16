Хорватия победила Нигерию на Чемпионате мира благодаря автоголу и пенальти

Сборные Хорватии и Нигерии закрывали третий игровой день Чемпионата мира по футболу. После ничьей Аргентины и Исландии, одна из команд могла возглавить турнирную таблицу и увеличить свои шансы на выход в плей-офф.

Лучше это удалось европейской сборной. "Клетчатые" много атаковали и били по воротам соперника, однако первый гол в этом матче залетел от ноги игрока сборной Нигерии. Правда это был автогол. Этебо не слишком удачно сыграл в собственной штрафной, и мяч от его ноги после удара Манджукича головой залетел точно под штангу ворот.

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Сборная Нигерии имела несколько хороших возможностей, чтобы забить гол и хотя бы сравнять счет. Особенно старался Мозес, которому больше всего доставалось от соперников в этой игре. Даже в штрафной площадке. Однако пенальти арбитр не назначил.

Зато указал на 11-метровую отметку в ворота сборной Нигерии, когда Трост-Эконг после подачи с углового завалил на газон Манджукича. Удар с точки четко реализовал Модрич.

Сборная Хорватии побеждает и возглавляет квартет D. Следующая их игра – против сборной Аргентины. Нигерия же встретится со сборной Исландии, которая стала пока автором самой большой сенсации Чемпионата мира.

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Хорватия – Нигерия 2:0

Голы: Этебо, 32 (авт), Модрич, 71 (пен)