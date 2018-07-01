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Хорватия в серии пенальти вырвала победу у Дании в 1/8 ЧМ-2018

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Хорватия – Дания: результат матча ЧМ-2018
Хорватия – Дания: результат матча ЧМ-2018

Сборные Хорватии и Дании встретились в 1/8 Чемпионата мира по футболу 2018, продлив 1 июля день европейских матчей на мундиале. Судьба путевки в четвертьфинал снова определялась в серии послематчевых пенальти.

В первом поединке воскресенья сборной России удалось в серии послематчевых пенальти выбить из мирового первенства сборную Испании.

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Именно с Россией в четвертьфинале придется сыграть победителю поединка Хорватия – Дания.

Командам удалось порадовать болельщиков двумя голами уже в первые 5 минут встречи.

Самым быстрым забитым мячом нынешнего чемпионата отличился защитник сборной дании Матиас Йоргенсен.

После вбрасывания аута, он воспользовался суматохой внутри штрафной хорватов и пробил с левой.

Мяч закатился в ворота, отразившись сначала от руки голкипера сборной Хорватии Субашича, а потом от ближней стойки ворот. 0:1.

ЧС 2018 Хорватія Данія Йоргенсен

Йоргенсен забил самый быстрый гол на ЧМ-2018

Гол Йоргенсена был забит на 56-й секунде встречи.

На ответный гол от хорватов пришлось ждать недолго.

Уже на 4-й минуте форвард сборной Хорватии Марио Манджукич сравнял счет. 1:1.

ЧС 2018 Хорватія Данія Манджукіч

Манджукич сравнял счет на 4-й минуте

Команды отметились забитыми мячами за первые 217 секунд поединка, что стало рекордом в истории чемпионатов мира.

На 27-й минуте был опасный момент у ворот хорватов. Нападающий датчан Брэйтвейт получил мяч в штрафной и опасно пробил по воротам, но вратарь хорватов был на месте и отразил удар.

В первой половине встречи по статистическим показателям несколько преобладала сборная Хорватии, сделав большее количество передач и ударов в створ ворот.

Вторая половина встречи выдалась менее насыщенной, чем первые 5 минут поединка.

Похоже, команды в равной игрой уже с начала второй 45-минутки готовились к экстратаймам.

Дополнительные 15-минутки привнесли в игру определенное напряжение. За 5 минут до конца второго экстратайма Лука Модрич не сумел реализовать пенальти и напряженная игра перешла в серию послематчевых пенальти.

ЧС 2018 Хорватія Данія Модріч Шмейхель
Шмейхель отразил пенальти Модрича на 115-й минуте

В нервной футбольной лотерее нервы оказались крепче у сборной Хорватии. В серии послематчевых пенальти она победила со счетом 3:2.

В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится со сборной России.

ЧМ-2018, 1/8 финала, Хорватия – Дания:

1:1 (пен – 3:2)

Голы: Манджукич, 4 – Йоргенсен, 1

Теги: Дания Хорватия Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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