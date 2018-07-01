Хорватия в серии пенальти вырвала победу у Дании в 1/8 ЧМ-2018
Сборные Хорватии и Дании встретились в 1/8 Чемпионата мира по футболу 2018, продлив 1 июля день европейских матчей на мундиале. Судьба путевки в четвертьфинал снова определялась в серии послематчевых пенальти.
В первом поединке воскресенья сборной России удалось в серии послематчевых пенальти выбить из мирового первенства сборную Испании.
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Именно с Россией в четвертьфинале придется сыграть победителю поединка Хорватия – Дания.
Командам удалось порадовать болельщиков двумя голами уже в первые 5 минут встречи.
Самым быстрым забитым мячом нынешнего чемпионата отличился защитник сборной дании Матиас Йоргенсен.
После вбрасывания аута, он воспользовался суматохой внутри штрафной хорватов и пробил с левой.
Мяч закатился в ворота, отразившись сначала от руки голкипера сборной Хорватии Субашича, а потом от ближней стойки ворот. 0:1.
Йоргенсен забил самый быстрый гол на ЧМ-2018
Гол Йоргенсена был забит на 56-й секунде встречи.
На ответный гол от хорватов пришлось ждать недолго.
Уже на 4-й минуте форвард сборной Хорватии Марио Манджукич сравнял счет. 1:1.
Манджукич сравнял счет на 4-й минуте
Команды отметились забитыми мячами за первые 217 секунд поединка, что стало рекордом в истории чемпионатов мира.
На 27-й минуте был опасный момент у ворот хорватов. Нападающий датчан Брэйтвейт получил мяч в штрафной и опасно пробил по воротам, но вратарь хорватов был на месте и отразил удар.
В первой половине встречи по статистическим показателям несколько преобладала сборная Хорватии, сделав большее количество передач и ударов в створ ворот.
Вторая половина встречи выдалась менее насыщенной, чем первые 5 минут поединка.
Похоже, команды в равной игрой уже с начала второй 45-минутки готовились к экстратаймам.
Дополнительные 15-минутки привнесли в игру определенное напряжение. За 5 минут до конца второго экстратайма Лука Модрич не сумел реализовать пенальти и напряженная игра перешла в серию послематчевых пенальти.
Шмейхель отразил пенальти Модрича на 115-й минуте
В нервной футбольной лотерее нервы оказались крепче у сборной Хорватии. В серии послематчевых пенальти она победила со счетом 3:2.
В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится со сборной России.
ЧМ-2018, 1/8 финала, Хорватия – Дания:
1:1 (пен – 3:2)
Голы: Манджукич, 4 – Йоргенсен, 1