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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Хорватия – Дания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Хорватия – Дания: видео голов матча
Хорватия – Дания: видео голов матча

Во втором матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу встретились сборные Дании и Хорватии.

Уже к концу первой минуты сборная Дании смогла забить быстрый гол. Мяч на свой счет записал Йоргенсен. 0:1.

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Ровно через две минуты хорватам удалось сравнять счет. 1:1.

Шла только пятая минута поединка, а командам пришлось начинать все заново.

Как оказалось, это было лишь яркое начало. Потому что ни до конца первого, ни в течение второго тайма ни одна из сборных больше не смогла забить голы.

Основные 90 минут поединка Хорватия – Дания так и закончились с единицами на табло.

Команды готовятся к экстратаймам. Похоже, их вдохновила сенсационная победа России, которая после дополнительных таймов в серии послематчевых пенальти выбила из ЧС-2018 сборную Испании.

Новость дополняется

 

Теги: Новости спорта Дания Хорватия Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 канал
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