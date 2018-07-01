Хорватия – Дания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Во втором матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу встретились сборные Дании и Хорватии.
Уже к концу первой минуты сборная Дании смогла забить быстрый гол. Мяч на свой счет записал Йоргенсен. 0:1.
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Ровно через две минуты хорватам удалось сравнять счет. 1:1.
Шла только пятая минута поединка, а командам пришлось начинать все заново.
Как оказалось, это было лишь яркое начало. Потому что ни до конца первого, ни в течение второго тайма ни одна из сборных больше не смогла забить голы.
Основные 90 минут поединка Хорватия – Дания так и закончились с единицами на табло.
Команды готовятся к экстратаймам. Похоже, их вдохновила сенсационная победа России, которая после дополнительных таймов в серии послематчевых пенальти выбила из ЧС-2018 сборную Испании.
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