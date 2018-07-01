Хорватия – Дания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Во втором матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу встретились сборные Дании и Хорватии.

Уже к концу первой минуты сборная Дании смогла забить быстрый гол. Мяч на свой счет записал Йоргенсен. 0:1.

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Here's the first goal, great finish by the Dane #CRODEN pic.twitter.com/kNGgfZXLth — World Cup Goals (@A1Futbol) 1 липня 2018 р.

Ровно через две минуты хорватам удалось сравнять счет. 1:1.

Шла только пятая минута поединка, а командам пришлось начинать все заново.

Как оказалось, это было лишь яркое начало. Потому что ни до конца первого, ни в течение второго тайма ни одна из сборных больше не смогла забить голы.

Основные 90 минут поединка Хорватия – Дания так и закончились с единицами на табло.

A rather front-loaded affair, if we're being honest.



A flurry of goals around 118 minutes to bookend the game? (A positive outlook on life is key)#CRODEN pic.twitter.com/newqjrnFBH — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 1 липня 2018 р.

Команды готовятся к экстратаймам. Похоже, их вдохновила сенсационная победа России, которая после дополнительных таймов в серии послематчевых пенальти выбила из ЧС-2018 сборную Испании.

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