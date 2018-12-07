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      Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко

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      Хосе Педраса: биография, бои, статистика
      Хосе Педраса / Top Rank

      Уже в ночь с субботы на воскресенье (в Украине будет утро воскресенья, 9 декабря) состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасом. Это будет объединительный бой, где каждый из боксеров выставил на кон свои чемпионские пояса в легком весе – WBA и The Ring Ломаченко и WBO Педраса. О том, чем известный пуэрториканец – в материале сайта 24 канала.

      Хосе Педраса. Краткая биография

      Родился 8 мая 1989 года в Кагуасе, Пуэрто-Рико
      Рост: 175 см
      Весовая категория: вторая полулегкая (59 килограммов), легкий вес (61,2 килограмма)
      Бои 26 (25–1, 12 КО)
      Титулы: бывший чемпион мира по версии IBF (2015–2017) во втором полулегком весе. Чемпион мира по версии WBO в легком весе.
      Ник: Sniper, Goldo

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      Начало боксерской карьеры

      Как и большинство боксеров, Хосе Педраса имеет большой опыт в любительском боксе. И добился  там неплохих результатов. В 17 лет стал чемпионом Пуэрто-Рико. Уже через год – бронзовая медаль Панамериканских игр. Благодаря этому – возможность выступить на Олимпиаде 2008 года. Но там его постигла неудача – проиграл в 1/8 финала французу Дауди Соу. Последний впоследствии станет серебряным призером Олимпиады. В то же время награды Педраса получил на других мировых турнирах – на Кубке мира в Москве завоевал бронзу, а в 2009 году на чемпионате мира только в финале проиграл хозяину турнира – итальянцу Доменико Валентино. Стоит отметить, что на этом же турнире Василий Ломаченко стал чемпионом. Но выступал он в низшей весовой категории.

      Ожидалось, что Педраса выступит и на чемпионате мира 2011 года в Баку. Но он довольно неожиданно решил перейти в профессионалы. Ему тогда исполнился  21 год.

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      Переход на профи-ринг

      Дебютировал довольно удачно – три технических нокаута подряд еще в первых раундах. И уже в шестом бою он завоевал первый титул на профессиональном ринге – вакантный молодежный пояс WBC во втором полулегком весе. Для более серьезного титула пришлось провести больше боев. 13 июня 2015 года он победил россиянина Андрея Климова и выиграл вакантный титул чемпиона IBF во втором полулегком весе. Победа была решением судей. После этого дважды сумел его защитить. Пока 14 января 2017 года не проиграл его Джервонти Дэвису. Американец в седьмом раунде отправил соперника в нокдаун.

      Более года после этого поражения Педраса не проводил бои. Пока аж в марте 2018 года не вышел в ринг против мексиканца Хосе Луис Родригес. Победил его по решению судей. Как и двух последующих мексиканцев – Антонио Морана и Раймундо Бельтран. Бой с последним – за титул чемпиона WBO в легком весе. Если бы победил Бельтран, именно он бы дрался с Ломаченко.

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      Особенности боев

      Несмотря на то, что Педрасу называют "Снайпером", его вряд ли можно назвать боксером, который может с одного удара отправить соперника в нокаут. Большинство его досрочных побед были еще в начале его профессиональной карьеры, где соперники были довольно низкого уровня. Последний бой, который закончился нокаутом, где победил Педраса, состоялся еще в июне 2014 года. Завоеванные титулы – это победы по решению судей. Он хорошо начинает и хорошо проводит чемпионские раунды. Как и в бою против Раймундо Бельтрана, который лучше боксировал в середине боя. Но все судьи отдали предпочтение пуэрториканцу (117:110, 117:110 и 115: 12). И именно в седьмом раунде его отправил в нокаут Джервонта Дэвис. Поэтому Ломаченко может отправить соперника на ринг уже во второй половине боя.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Педраса
      Источник: 24 Канал
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